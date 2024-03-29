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Фийон Майе: Олимпиада в 2030 году? Желание соревноваться столько у меня есть

Фийон Майе: Олимпиада в 2030 году? Желание соревноваться столько у меня есть
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира в сезоне-2021/2022, рассказал, что он хотел бы продолжать профессиональную спортивную карьеру до Олимпийских игр 2030 года, которые должны пройти во Франции.

«Я точно останусь в спорте до 2026 года, если, конечно, меня выберут для выступления на Олимпиаде. Надеюсь, что сложностей не возникнет и речь будет идти о борьбе за медали. Что касается 2030 года, то, если у меня будет хороший уровень, желание соревноваться столько у меня есть. Я не говорю нет. Это идея, которая может меня мотивировать. Но пока я не знаю, всё должно сложиться», — приводит слова спортсмена Eurosport.fr.

Напомним, в этом сезоне Кентен Фийон Майе завоевал только одну личную медаль — бронзу на чемпионате мира в масс-старте.

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