Кристина Резцова: рисковала, надеялась, что Вика Сливко промахнётся. И она промахнулась!

Российская биатлонистка Кристина Резцова, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, прокомментировала победу своей команды ХМАО-Югра — 1 в женской эстафете на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени.

«Спасибо тренерам. Я сама неплохо раскладывалась, но они грамотно подсказывали, где нужно добавить, где — отпустить, чтобы сесть в правильном потоке. Все поработали. Я рисковала, зная, что Вика Сливко немного медленнее стреляет, надеялась, что она промахнётся. И она промахнулась (смеётся)», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Напомним, Кристина Резцова бежала заключительный этап гонки. Она финишировала с флагом с преимуществом в 24,2 секунды над Викторией Сливко, представлявшей первую команду Тюменской области.