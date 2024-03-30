Кристина Резцова высказалась о получении от Виктории Сливко Кубка Анфисы Резцовой

Российская биатлонистка Кристина Резцова, призёр Олимпийских игр 2022 года, прокомментировала получение от Виктории Сливко первого Кубка Анфисы Резцовой. Награда была разыграна в спринте на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени, где Сливко стала первой, а Резцова второй, а на церемонии награждения победительница гонки отдала трофей дочери прославленной спортсменки.

«У меня не было перед стартом каких-то мыслей о Кубке, я действительно собиралась отработать на максимум. Этот сезон получился скомканным, надеялась, что на чемпионате России хоть как-то удастся реабилитироваться. Выходила на гонку со спокойной душой, считаю, что отработала гонку хорошо. Что касается поступка Вики, это действительно достойно уважения, показывает, что она хороший человек, наверное, в жизни важнее мамы могут быть только наши собственные дети. Биатлон — это большая семья, и этот поступок это только подтверждает, поэтому Вике огромное спасибо», — приводит слова Кристины Резцовой ТАСС.