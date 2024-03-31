Виктория Сливко: жалко, что сезон заканчивается, хотелось бы бегать и бегать

Российская биатлонистка, чемпионка Европы Виктория Сливко высказалась о завершении сезона по окончанию Альфа-Банк чемпионата России.

«Чемпионат России прошел успешно. Сегодня была единственная гонка не в топ‑3. Не задалось на стойке, а так в принципе довольна масс‑стартом, потому что скорость была хорошей. Не жалко, что сезон заканчивается? Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, поэтому хотелось бы бегать и бегать», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Сливко выиграла спринт и сингл-микст на ЧР в Тюмени. Также она была второй в женской эстафете и третьей в пасьюте.

Сегодня, 31 марта, в масс-старте победила Наталия Шевченко, второе место заняла Ирина Казакевич, третье — Анастасия Шевченко.