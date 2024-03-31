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Гореева: хотела выиграть золотую медаль на ЧР. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться

Гореева: хотела выиграть золотую медаль на ЧР. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева, многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, высказалась о результатах масс-старта, проходящего сегодня, 31 марта, на чемпионате России в Тюмени и планах на следующую гонку. Напомним, последняя женская гонка ЧР пройдет 5 апреля в Увате.

«Очень расстроена. Я настраивалась на то, чтобы отработать хорошо и выиграть. Какие ощущения были на последнем круге? Было сложно. Вроде держалась за Кристиной Резцовой, но понимала, что это борьба за цветы. Эта не та борьба, на которую я рассчитывала, поэтому бросила бороться. После последнего рубежа уже понимала, что моральные и эмоциональные силы меня покинули? Два штрафных круга для меня – это нормально и неплохо. Четыре ноля я никогда не стреляла, но настраивалась на это. Конечно, я рада, что сезон ещё продолжается. Очень хотела выиграть золотую медаль на главных стартах. Осталась гонка в Увате, буду настраиваться», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня биатлонистка финишировала пятой в масс-старте, победителем стала Наталия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
31 марта 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
37:02.5
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+26.4
3
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+32.3
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