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Губерниев заявил, что трансляции биатлона собрали аудиторию больше, чем плей-офф КХЛ и РПЛ

Губерниев заявил, что трансляции биатлона собрали аудиторию больше, чем плей-офф КХЛ и РПЛ
Дмитрий Губерниев
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Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что трансляции Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Тюмени собрали аудиторию больше, чем игры плей-офф в КХЛ и матчи РПЛ.

«А биатлон, друзья мои, посмотрели лучше всего в минувшие выходные на «Матче»! По универсальной аудитории в категории «4+» биатлон обогнал и плей-офф Кубка Гагарина по хоккею и футбольную Премьер-Лигу! Это огромный успех! Именно биатлонушка продолжает объединять Россию! Ура!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат России по биатлону — 2024 завершился 31 марта. Напомним, победителем мужской эстафеты в составе тюменской сборной стал Евгений Гараничев. Спортсмен завершил профессиональную карьеру по итогам сезона-2023/2024.

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