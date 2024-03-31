«Спасибо хейтерам, которые меня гнобили». Гараничев разбушевался на закате карьеры

«Вечно молодой» – с таким плакатом Виктория Сливко поддерживала Евгения Гараничева в его последней гонке – эстафете на чемпионате страны. И действительно, в заключительные дни карьеры биатлонист будто омолодился. Вновь стал тем юношей, который разрывал всех 10 лет назад!

На закате карьеры вечно молодой Гараничев действительно разбушевался. На днях он со Сливко взял золото в сингл-миксте, в масс-старте стал четвёртым, а в эстафете привёл Тюменскую область к первой победе на чемпионате России за 10 лет. Красивый финал удивительного спортивного пути Евгения!

Особая расстановка

Тюменская область была одним из фаворитов мужской эстафеты. Команда выставила на гонку сильнейший состав (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Евгений Гараничев), но заготовила изюминку при расстановке атлетов по этапам. Чтобы красиво проводить Евгения Гараничева, завершавшего свою карьеру, его сделали финишёром.

Но сильные соперники не собирались отдавать Тюмени и её знаменитому финишёру победу без боя. За медали также планировали бороться команды Беларуси (Лобастов, Лазовский, Данилов, Смольский), ХМАО-Югры-1 (Иванов, Поршнев, Вагин, Пащенко), ЯНАО (Бектуганов, Плицев, Абашев, Каюмов) и Башкортостана (Бабчин, Бабиков, Мастерков, Латыпов).

Со старта эстафеты именно эти команды и выбились в лидеры, но уже после второй стрельбы башкортостанцы выбыли из претендентов на награды. А все остальные сборные плотно зарубались вплоть до конца второго этапа.

Третий этап стал решающим в гонке. Логинов выдал не только отличную стрельбу, допустив лишь один промах, но и потрясающую скорость. А у соперников дела складывались не так успешно. Абашев зашёл на три штрафных круга и лишил ЯНАО шансов на медали, Данилов допустил два промаха и показал не слишком хороший ход, а Вагин с промахом не сумел ногами побороться с лидерами. В итоге Александру удалось прийти на передачу эстафеты с преимуществом в 43,6 секунды над Алексеем.

Грандиозные проводы

Но даже с таким преимуществом досрочно отдавать золото Тюмени было рано. Евгений никогда не отличался стабильностью в эстафетных гонках, поэтому обычно либо пропускал командные старты, либо бежал на первых этапах. А здесь на бывшего биатлониста сборной России лёг двойной груз ответственности: и финишный этап, и заключительная гонка карьеры.

Евгений Гараничев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

К счастью, Гараничев выдал свой максимум. Евгений спокойно отстрелял на ноль на обеих рубежах, пока соперники допускали ошибки, и не дал преследователям серьёзно сократить отрыв. Финишировал биатлонист по-настоящему триумфально. С флагом Тюменской области и под восторженные крики родных трибун, которые скандировали: «Женя! Женя!».

Пока Гараничева трогательно поздравляли с победой партнёры, гонку завершили Югра и Беларусь, разыгравшие между собой серебро и бронзу.

А Тюмень прощалась со своим героем. Биатлонисты облили Евгения шампанским, Сливко кинула ему в лицо торт, а потом все спортсмены дружно начали качать Гараничева. Кажется, таких красивых проводов не было даже у топов вроде Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слёзы на глаза наворачивались, когда я шёл мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это мотивирует.

Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Не думаю, что моя карьера и её столь впечатляющая концовка – хороший сценарий для фильма.

Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал», – признался Гараничев «Матч ТВ».

Эта победа стала для Тюменской области первой за долгие годы на чемпионате России. Последний раз тюменцы побеждали 10 лет назад. Тогда гонку бежали Иван Черезов, Андрей Маковеев, Дмитрий Елхин и вечно молодой Евгений Гараничев. Есть в этом что-то очень символичное.

Хоть бронзовый призёр Олимпиады в Сочи и попрощался с биатлоном сегодня, он выступит ещё и в марафоне на ЧР. Может, и два золота – не предел?

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