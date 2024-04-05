Сливко — о победе в марафоне на ЧР: была уверена, что Казакевич меня догонит

Российская биатлониста Виктория Сливко, представляющая команду Тюменской области, прокомментировала победу в марафоне на 30 км на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Увате. Спортсменка отметила, что прохождение дистанции далось ей непросто.

«Была уверена, что Ирина Казакевич меня догонит. Слышала, что отставание после восьмой стрельбы сократилось до 9 секунд, а 9 секунд для Ирины — это ничего. Я видела, как она хорошо шла по дистанции после лёжки. Больше половины гонки лидировала. И мне уже тоже тяжело стало: в ботинках хлюпает, лыжи не едут. Очень тяжёлая гонка, она далась мне тяжелее, чем в прошлом году», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Сливко допустила четыре промаха и стала первой в марафоне. Второе место заняла биатлонистка Ирина Казакевич, которая промахнулась шесть раз. Тройку призёров замкнула спортсменка Анастасия Гореева (10).