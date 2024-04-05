Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Казакевич подвела итоги марафона на ЧР. Она посвятила медаль Михаилу Шашилову

Казакевич подвела итоги марафона на ЧР. Она посвятила медаль Михаилу Шашилову
Ирина Казакевич
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала итоги марафона в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Увате. Спортсменка также рассказала, что посвятила серебряную медаль тренеру Михаилу Шашилову.

«На подходе на (последний огневой. — Прим. «Чемпионата») рубеж я, конечно, не ожидала, что Виктория зайдёт на два штрафных круга. Моя задача была справиться со своей стрельбой, не дать приблизиться тем, кто шёл сзади. Когда я отработала чисто и уходила с 10-секундным отставанием, понимала, что всё реально.

Попыталась на равнине чуть‑чуть приблизиться. Но после финишного подъёма уже понимала, что Виктория далеко, уже просто приветствовала болельщиков. Посвящаю серебро своему тренеру Михаилу Шашилову, у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Победительницей марафона на 30 км у женщин стала Виктория Сливко.

Материалы по теме
Сливко — о победе в марафоне на ЧР: была уверена, что Казакевич меня догонит
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android