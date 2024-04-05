Казакевич подвела итоги марафона на ЧР. Она посвятила медаль Михаилу Шашилову

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала итоги марафона в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Увате. Спортсменка также рассказала, что посвятила серебряную медаль тренеру Михаилу Шашилову.

«На подходе на (последний огневой. — Прим. «Чемпионата») рубеж я, конечно, не ожидала, что Виктория зайдёт на два штрафных круга. Моя задача была справиться со своей стрельбой, не дать приблизиться тем, кто шёл сзади. Когда я отработала чисто и уходила с 10-секундным отставанием, понимала, что всё реально.

Попыталась на равнине чуть‑чуть приблизиться. Но после финишного подъёма уже понимала, что Виктория далеко, уже просто приветствовала болельщиков. Посвящаю серебро своему тренеру Михаилу Шашилову, у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Победительницей марафона на 30 км у женщин стала Виктория Сливко.