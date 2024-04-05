35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что будет выступать в следующем сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион 35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Сезон получился очень хорошим. Приятно видеть, что в 35 лет я всё ещё могу совершенствоваться. Это дало мне большую мотивацию. Определяющее значение имеет внутреннее состояние. Всегда есть плюсы и минусы, на 100% идеально ничего никогда не бывает. Почему сомневался, стоит ли продолжать? Это связано с тем, что я стал отцом, и когда много путешествуешь, тебя практически не бывает дома. Гите, моей невесте, приходится много работать дома, поэтому я должен уважать, что временами ей бывает тяжело. Весной и летом я планирую больше времени проводить дома. Но всё просто: мне очень нравится быть биатлонистом», — приводит слова Бё VG.

Ранее сообщалось, что Тарьей Бё может уйти из спорта после сезона-2023/2024.