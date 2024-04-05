Кугаевский — о победе Сливко в марафоне: у неё звенящее состояние

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский оценил выступление Виктории Сливко в марафоне на национальном первенстве в Увате.

«Виктория чувствует себя очень хорошо, у неё звенящее состояние, поэтому она смело взяла с места в карьер и выдержала всю дистанцию. Ей даже хватило сил, чтобы убежать от Ирины Казакевич на последнем круге.

Снег был тяжёлый, но трасса достаточно плотная. Есть солнечные участки, где она более мягкая, но основная часть трассы проходила в лесу, где тень. Трасса была даже лучше, чем вчера у мужчин. У мужчин было больше открытых участков, а у женщин она была спрятана в лесу, и все подъёмы и спуски были в тени. Особых сложностей не было», — приводит слова Кугаевского Metaratings.

Напомним, Виктория Сливко стала победительницей женского марафона на 30 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Увате.