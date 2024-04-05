Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кугаевский — о победе Сливко в марафоне: у неё звенящее состояние

Кугаевский — о победе Сливко в марафоне: у неё звенящее состояние
Максим Кугаевский
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский оценил выступление Виктории Сливко в марафоне на национальном первенстве в Увате.

«Виктория чувствует себя очень хорошо, у неё звенящее состояние, поэтому она смело взяла с места в карьер и выдержала всю дистанцию. Ей даже хватило сил, чтобы убежать от Ирины Казакевич на последнем круге.

Снег был тяжёлый, но трасса достаточно плотная. Есть солнечные участки, где она более мягкая, но основная часть трассы проходила в лесу, где тень. Трасса была даже лучше, чем вчера у мужчин. У мужчин было больше открытых участков, а у женщин она была спрятана в лесу, и все подъёмы и спуски были в тени. Особых сложностей не было», — приводит слова Кугаевского Metaratings.

Напомним, Виктория Сливко стала победительницей женского марафона на 30 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Увате.

Материалы по теме
Скандал с белорусами и суперГараничев. Главные выводы после чемпионата России по биатлону
Скандал с белорусами и суперГараничев. Главные выводы после чемпионата России по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android