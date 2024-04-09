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Ольга Зайцева оценила уровень «Тур де Ски» без российских спортсменов

Ольга Зайцева оценила уровень «Тур де Ски» без российских спортсменов
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что многодневка «Тур де Ски» в этом году без россиян выглядела монотонной и неинтересной.

«На Новый год как-то попались на ТВ лыжные соревнования «Тур де Ски», это одна из значимых гонок. Смотреть было неинтересно, потому что совершенно монотонное движение спортсменов. Они проходят длительную дистанцию еле-еле, как будто это тренировка. И на финише они что-то там разбирались за 100 метров, но это не спорт. Если бы там были наши спортсмены, сейчас была бы игра, кто-то убежит, кто-то рванёт догонять, и это было бы интересно и захватывающе для всех. Была бы реальная конкурентоспособная и зрелищная гонка», — приводит слова Зайцевой Metaraitings.

Отметим, что ранее спортсменка определила перспективу российских биатлонистов на Олимпиаде-2026. Сама биатлонистка завершила свою карьеру в 2015 году.

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