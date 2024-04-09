Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зайцева рассказала, чем полезно отстранение спортсменов из России от международных стартов

Зайцева рассказала, чем полезно отстранение спортсменов из России от международных стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка Олимпиады по биатлону Ольга Зайцева объяснила, почему отстранение от международных стартов — это хорошо. Она заявила, что так молодое поколение может научиться у мастеров чему-то новому.

«Все считают, что спортсмены в изоляции, но я считаю, что это не изоляция, а, наоборот, очень хороший опыт для наших маленьких спортсменов. Они видят своих любимых спортсменов в России, видят, как они тренируются летом. В наши времена сборная уезжала на международные старты и сборы на весь год, и спортсмены которые соревновались в России, не имели возможности соревноваться с ними часто. Дети видят, как они работают и тренируются, у них пример перед глазами. Я думаю, это большой плюс для нашего будущего поколения», — приводит слова Зайцевой Metaraitings.

Биатлонистка также отметила, что после выхода на международную арену вновь молодые спортсмены смогут выступить лучше, чем кто-либо ожидает.

Материалы по теме
Ольга Зайцева оценила уровень «Тур де Ски» без российских спортсменов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android