«Если они со своей совестью договорятся, пусть едут». Зайцева — о нейтральном флаге на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что выступление под нейтральным флагом — это личное решение спортсмена, но для этого нужно договориться со своей совестью

«Это решение каждого спортсмена. Его нельзя осуждать. У нас каждый гражданин нашей страны имеет право на личное мнение. Это их право, решение, их путь, если они со своей совестью договорятся ехать, пусть едут», — приводит слова Зайцевой Metaraitings.

Спортсменка также отметила, что если бы она оказалась в ситуации выбора, ехать ли на Олимпипаду-2024, то отказалась бы, потому что сейчас другие приоритеты в стране.

Ранее она назвала причину, по которой считает, что отстранение от международных соревнований для российских спортсменов — это неплохо.