Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании сезона

Чемпионка мира 2015 года 39-летняя российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру на Альфа-Банк Кубке Содружества, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 пройдёт с 12 по 14 апреля в Мурманске.

Напомним, Юрлова-Перхт вернулась в биатлон после рождения второго ребёнка в 2022 году. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряным призёром мирового первенства в масс-старте, а также победителем и призёром гонок на этапах Кубка мира. На счету Юрловой-Перхт золото чемпионата Европы 2019 года в гонке преследования, а также две серебряные и три бронзовые награды европейского чемпионата.