«Я хорошо так хлопнул дверью». Гараничев — о победе в последней гонке в карьере

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал победу в эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России. Это была последняя гонка в карьере спортсмена.

«Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слёзы на глаза наворачивались, когда я шёл мимо трибун. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Они действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует. Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо и моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гараничев сообщил о завершении карьеры после окончания сезона-2023/2024. Он также признался, что после коронавируса у него три года были проблемы со здоровьем.