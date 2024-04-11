Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам после новости о завершении карьеры

Чемпионка мира 2015 года 39-летняя российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам после новости о завершении её профессиональной карьеры по окончании сезона-2023/2024.

«Всем большой привет. Мурманск! Уже завтра стартует Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону! А для меня это будут заключительные старты профессиональной спортивной карьеры. Приглашаю всех желающих присоединиться к этому спортивному празднику!» — написала Юрлова-Перхт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону пройдёт в Мурманске с 12 по 14 апреля. В рамках этапа пройдут спринтерские гонки, масс-старты, а также смешанная эстафета и сингл-микст. Ранее о завершении карьеры Юрловой-Перхт объявила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).