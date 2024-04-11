Юрлова-Перхт: решение о завершении карьеры откладывалось в течение последних двух сезонов

Чемпионка мира 2015 года, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что думала о завершении карьеры последние два сезона и объяснила, почему именно сейчас приняла такое решение.

«Это взвешенное, осознанное и давно принятое решение. Оно откладывалось в течение последних двух сезонов. Была готова и раньше об этом объявить, но по окончании каждого из недавно завершённых сезонов было чувство недосказанности. Хотелось немножко в других условиях поставить финальную точку своей карьеры.

Накануне этого сезона я узнала, что финальные старты будут в Мурманске. Это особенный город в плане моей спортивной карьере. Я сюда впервые приехала на детские лыжные соревнования в рамках Праздника Севера и турнира на призы Мещерякова. Здесь же я прошла все отборы и попала в национальную команду на Кубок мира. Тогда были такие звёзды, как Ольга Зайцева, Анна Богалий, Светлана Слепцова, Яна Романова и Анна Булыгина. В такой большой конкуренции я смогла пробиться. Было много претендентов на одно место, но у меня всё получилось на подготовительном сборе к КМ в 2010 году. Поэтому, здесь и появилась возможность закольцевать историю», — сказала биатлонистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Екатерина Юрлова-Перхт завершит профессиональную карьеру в рамках заключительного этапа Кубка Содружества-2023/2024 в Мурманске, который пройдёт с 12 по 14 апреля.