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Доротея Вирер опубликовала фото с отдыха в купальнике

Доротея Вирер опубликовала фото с отдыха в купальнике
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха, который она проводит вместе с супругом Стефано Коррадини.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Прошедший сезон у Вирер не получился: она выступила лишь на четырёх этапах Кубка мира (лучшее место в личной гонке — 14-е), также Доротея участвовала в чемпионате мира (лучшее место в личной гонке — 10-е).

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