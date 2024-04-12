Доротея Вирер опубликовала фото с отдыха в купальнике

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха, который она проводит вместе с супругом Стефано Коррадини.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Прошедший сезон у Вирер не получился: она выступила лишь на четырёх этапах Кубка мира (лучшее место в личной гонке — 14-е), также Доротея участвовала в чемпионате мира (лучшее место в личной гонке — 10-е).