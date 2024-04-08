«Поставила Бё лайк на фото – и хватит с него!» Слепцова рассказала, как живёт без биатлона

6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске прошёл традиционный Югорский лыжный марафон. В мероприятии принимали участие как любители, так и настоящие звёзды спорта – лыжники и биатлонисты, чемпионы мира и призёры Олимпиад. Среди участников была и бывшая биатлонистка сборной России, олимпийская чемпионка и любимица болельщиков Светлана Слепцова.

«Чемпионат» расспросил знаменитую спортсменку, завершившую карьеру в 2017 году, о том, как она живёт без большого биатлона.

Оказалось, что она совершенно не скучает по спортивной борьбе, передаёт поздравления норвежцам и предполагает, что российских спортсменов не пустят не только на Игры-2024, но и на зимнюю Олимпиаду-2026.

«Желание побеждать во мне умерло»

– Светлана, вы говорили, что участвовали в марафоне, чтобы развлечься, покататься в своё удовольствие. Почему не было желания бороться за победу?

– У меня такого уже давно нет. Как только я завершила карьеру, сразу вздохнула, ведь столько камней упало с плеч. У меня потом ни на секунду не появлялось это желание побеждать, оно просто умерло во мне. Меня многие спрашивают, почему я не катаюсь на лыжах. А я просто не хочу! Когда на марафоне вышла на старт, это был раз седьмой, когда я за год вставала на лыжи. Меня многие спрашивают, как готовилась, а я отвечаю: «К чему (смеётся)?» Я выхожу кататься в своё удовольствие, и не нужно мне никаких медалей. Для чего мне они? Мне говорят: «Выиграешь деньги». Да, классно, но я не хочу, у меня нет жажды побеждать.

– В женском биатлоне сейчас жёсткое противостояние между Викторией Сливко и Наталией Шевченко. В общем зачёте СБР их разделяет всего шесть очков. Кто из них станет лучшей по итогам сезона?

– Сложно сказать. Я не так сильно следила за нашим биатлоном. В тех гонках, которые смотрела, Наталия Шевченко выступала намного стабильнее. У неё ход лучше, чем у Вики, но у Сливко другое преимущество – она может лучше стрельнуть. Непросто сказать, у кого больше шансов, тем более под конец сезона. Скажем так: я буду болеть за Викторию Сливко.

– Есть ли у вас вообще какой-то любимчик на Кубке страны, которого вы персонально поддерживаете?

– Я болею за своих: Катю Носкову, Лизу Каплину, Кристину Резцову. Приятно наблюдать за Викой: она с каждым годом добавляет и добавляет. Слежу и за Наташей Гербуловой. Вот с кем бегала, тех и поддерживаю. Даже если не могу посмотреть гонку, слежу за результатами. С Наташей и Настей Шевченко я не бегала, не уверена даже, что Ирину Казакевич успела застать. Наверное, она ещё юниоркой была. Но в целом я за всех наших рада, всё равно они в основном выигрывают (смеётся).

Светлана Слепцова Фото: РИА Новости

«Норвежцы, по сути, борются между собой»

– На Кубке мира в этом году настоящий прорыв случился у француженок. Чем это обусловлено?

– Думаю, что это связано с их поколением. Одна не выигрывает, побеждает другая. Я смотрела все гонки Кубка мира, поэтому была удивлена силе команды Франции. Вообще не помню, когда в последний раз у них была такая команда. У француженок были смена поколений и долгий перерыв, когда не было таких биатлонисток, как сейчас. У нас в сборной России тоже было такое, когда бегали я, Зайцева, Ахатова, Медведцева. У нас тогда даже не знали, кого в эстафету ставить! Бывало, мы в десятку вшестером заезжали. Сейчас у француженок так же. Просто пришло их время. Это не связано со спадом норвежек и немок. Думаю, со временем они подрастут и всё выровняется. Франция, конечно, сейчас сильна.

– Но «БХГ» в итоге забрала Лиза Виттоцци. Она весь сезон держалась близко к лидерам, и потом её «прорвало». Ожидали такого от итальянки?

– Я не удивлена. Когда Тандреволд начала проваливаться на чемпионате мира, мы обсуждали с коллегами Лизу как фаворита в борьбе за «Глобус». Конечно, я хотела, чтобы Жулия Симон победила (улыбается), но Виттоцци заслужила. У неё столько страданий в карьере было! Она воспользовалась возможностью, молодец! Не каждая так сможет. Она не только чемпионат мира выиграла, но и «Глобус» забрала.

– В мужском биатлоне доминируют норвежцы. Это хорошо или плохо?

– Сложный вопрос. Получается, подобная история и у женщин – на чемпионате мира доминировала Франция. Они забрали всё золото, кроме индивидуальной гонки. Так и у норвежцев. Самуэльссон плакался, что побеждают только норвежцы. Так это его проблемы! Мне каждый раз хочется ответить на подобные возмущения: «Ребят, ну тренируйтесь лучше!» Для меня было непонятно, почему шведы так плохо выступили. Они обычно в Эстерсунде всех выносят, потом выступают не очень, а на чемпионате мира и Олимпийских играх снова всех выносят. А в этом году у них не прошёл такой трюк.

У норвежцев сейчас сильное поколение. В нём мне больше всех жалко Стурлу Легрейда. Он всё время второй. Даже когда он выиграл спринт на чемпионате мира, я пошутила: «Вы же понимаете, что он всё равно второй?» Не с тем поколением он попал. Тут даже дело не во всех норвежцах, а лично в Йоханнесе. Он тренируется или не тренируется, но всё равно выносит всех в сезоне.

Тарьей Бё Фото: Getty Images

Но в этом сезоне я бы выделила Тарьея Бё. У него третья или четвёртая молодость! Мы с ним на чемпионате мира здесь в 2011 году соревновались, веселились, машину он у меня угонял. Мы тогда жили в «На семи холмах». Подъехала на своей машине к домику и оставила её заведённой, холодно же у нас в Ханты-Мансийске. Зашла в коттедж минут на 20-30. За машину не переживала, вокруг же полиция всё охраняла. У меня даже мысли не было, что что-то может случиться! Я забрала какие-то документы, вышла из домика, а машины нет. У меня глаза навыкат, ничего понять не могу. Начала искать автомобиль, обошла вокруг нашего коттеджа и увидела, что машина припаркована у домика норвежцев, а Тарьей и Эмиль Хегле Свендсен хихикают из окна. Пока меня не было, они покатались на моей машине и поставили возле своего домика. А вот теперь Тарьей чуть Кубок мира не выиграл! Для меня удивительно, сколько в человеке упорства, энергии! Наверное, его семья вдохновила.

А по поводу доминирования норвежцев – это не плохо и не хорошо. У них такой чемпионат Норвегии. Они, по сути, борются между собой. Не пускают никого в элиту. Почему бы и нет? Это круто!

– Поздравляли ли вы Тарьея с завоеванием «МХГ»?

– Нет, не поздравляла. Просто лайки ему на фото поставила, ему хватит (смеётся). Я очень хорошо общаюсь с тренером Норвегии – Зигфридом Мазе. Обычно через него передаю поздравления, поэтому сейчас лично писать не стала.

– Получаете ли приветы и благодарности от них обратно?

– Нет, ни разу не получала. Может, Мазе не передаёт (смеётся). Когда был Кубок мира, мы с Зигфридом общались часто. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам нравилось тут. Да и вообще говорит, что не хватает сейчас русских.

– Общаетесь ли ещё с кем-то из иностранных коллег?

– Нет.

«Судя по отношению, на Олимпиаду нас не пустят»

– Йоханнес Бё вовсю бьёт рекорды Фуркада и Бьорндалена, поэтому всё чаще возникает вопрос – кто же из биатлонистов самый великий. На чьей стороне ваши симпатии?

– Сложно, когда говорят про трёх великих. Безусловно, сейчас Бьорндален – у него больше всего побед, мы же говорим о величии по количеству побед. Но Йоханнес, если продолжит бегать, 100% побьёт его рекорд. Уверена, что Бё в итоге станет великим. У Бьорндалена восемь золотых медалей на Олимпиаде, у Йоханнеса – пять. Олимпиада уже через сезон, всё возможно.

Йоханнес сам по себе очень индивидуальный, и он мне приятен больше как человек. Поэтому из этих троих я выберу Бё. Никто ничего плохого мне не делал (смеётся), просто Йоханнес мне более симпатичен.

– А если брать поколения биатлонистов, с которым приходилось сражаться Бьорндалену, Фуркаду и Йоханнесу, – у кого оно было самым сильным?

– Мне кажется, у Фуркада и Йоханнеса. Безусловно, у всех были серьёзные соперники, но каждое поколение всё сильнее и сильнее. Сейчас конкуренция мощнее, чем раньше, как мне кажется. Конечно, на Бьорндалена тоже не вешали медали, однако сейчас всё немного плотнее.

– Стоит ли ждать возвращения россиян на Кубок мира в следующем сезоне?

– Хотелось бы уже. Два сезона провести вне соревнований – это не провал, но вернуться будет сложно. Один комментатор у нас всё время говорит: «Приедем, всех обыграем» (смеётся). Это, конечно, не так. Будет очень сложно – не знаю, сколько понадобится сезонов, чтобы вернуться окончательно. Будут отдельные гонки, когда можно будет заехать в топ-10-15 или даже в шестёрку лучших, но будет непросто.

Сейчас даже с Олимпиадой летней всё сложно – мы даже не знаем, что будет завтра: пустят нас, не пустят никогда, в декабре вернут. Судя по тому, как сейчас к нам относятся, не пустят. И даже Олимпиаду в 2026 году мы пропустим.

Мартен Фуркад Фото: Getty Images

«Мотивацией сейчас становятся финансы»

– Что думаете об условиях, на которых наших атлетов допускают в Париж?

– Тяжёлые условия. Одно дело – поехать туда, а другое – находиться там. На открытие нельзя, на закрытие нельзя, на тебя будут смотреть как на врага народа. Я представляю, что это такое: у нас была подобная ситуация в 2008 году на чемпионате мира после дисквалификации наших. Это всё давит. Если спортсмен морально и психологически готов к этому, то нужно ехать. Кто-то говорит не ехать, кто-то говорит ехать – хочется им сказать: «Дайте выбор спортсмену – это его жизнь, судьба. Он хочет завоевать медаль, может, у него больше и не будет такой возможности». А с другой стороны, должна решать федерация.

Меня много спрашивают об этой ситуации, я изначально топила за то, что надо ехать. Это Олимпиада, это спорт, и он вне политики, ничего не должно касаться. Но все уже всё смешали, и уже не понятно, что делать. Поехала бы я? Одна же я не могу поехать (смеётся). Если бы выступала вся команда, то конечно, поехала бы, но одна не могу поехать. Ситуация двоякая, в стране ситуация сложная. Они могут выступить на Олимпиаде в такой сложной ситуации, привезти медали. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

– Игры дружбы, Спартакиаду в данном случае можно назвать альтернативой или заменой Олимпиадам и чемпионатам мира?

– Это не нужно сравнивать. Очень хорошо, что у наших спортсменов есть возможность выступать на таком количестве соревнований. Если говорить про биатлон, то есть и Кубок Содружества, и МЛКБ, и Кубок России, и чемпионат России. Это отличная возможность заработать. Кубки и чемпионаты мира, Олимпиады не заменить. Да, можно дать такие же призовые, машины, но это другие чувства и эмоции по сравнению с международными турнирами. Мне искренне жаль спортсменов, которые находятся на пике формы и выступают тут, хотя могли бы бегать там и писать историю.

– Тяжело ещё и удержать мотивацию в таких условиях.

– Да, конечно! Мотивацией сейчас становятся финансы. По-другому никак. Знаете, на Кубках мира спортсмены могли бы таких денег и не заработать. У нас очень хорошие призовые дают. Думаю, это тоже подпитывает спортсменов, нужно же как-то зарабатывать и кормить свою семью. Спасибо за то, что сейчас активно поддерживается российский спорт.

– Чем вы сейчас в основном занимаетесь?

– Это самый популярный вопрос (смеётся). Я сейчас нигде не работаю. До декрета работала советником губернатора, но потом не вернулась на должность. В общем, отдыхаю и наслаждаюсь жизнью (смеётся).

– На ЧМ вы работали в качестве эксперта в студии. Не хотелось бы и дальше попробовать себя в телевизионной карьере?

– Мне предлагали, но у меня нет никакого опыта и нужно учиться. Значит, мне нужно переезжать в Москву, а сейчас этого делать не хочу. Я понимаю, что если хочу двигаться вперёд, то надо уезжать из Ханты-Мансийска. А мне очень комфортно, спокойно и свободно здесь. К тому же пока Марк ходит в детский сад, я не вижу смысла дёргаться. У нас тут все секции, парки в 10 минутах, а в Москве это будет гораздо дальше. Так что до школы точно будем сидеть в Хантах. Кстати, мне и в Хантах предлагали поработать, но я так люблю свободу, что пока неохота (улыбается).