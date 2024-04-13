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Нуждов: после утверждения Кристина Резцова уже летом может выступать за Московскую область

Нуждов: после утверждения Кристина Резцова уже летом может выступать за Московскую область
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Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов прокомментировал желание Кристины Резцовой выступать за команду региона, заявив, что они уже направили официальное письмо в Ханты-Мансийск.

«Согласно положению Союза биатлонистов России о переходах вчера мы направили официальное письмо в федерацию Ханты‑Мансийска с просьбой согласовать переход Резцовой в Московскую область. Ждём ответ. Кристина захотела вернуться в родной регион, без её желания мы бы этого не сделали. Если федерация ХМАО даст добро, дальше переход утверждает СБР. После утверждения Кристина уже летом может выступать за Московскую область», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Отметим, что в федерации Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону сказали, что сама Резцова ничего им не сообщала.

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