Нуждов: после утверждения Кристина Резцова уже летом может выступать за Московскую область

Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов прокомментировал желание Кристины Резцовой выступать за команду региона, заявив, что они уже направили официальное письмо в Ханты-Мансийск.

«Согласно положению Союза биатлонистов России о переходах вчера мы направили официальное письмо в федерацию Ханты‑Мансийска с просьбой согласовать переход Резцовой в Московскую область. Ждём ответ. Кристина захотела вернуться в родной регион, без её желания мы бы этого не сделали. Если федерация ХМАО даст добро, дальше переход утверждает СБР. После утверждения Кристина уже летом может выступать за Московскую область», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Отметим, что в федерации Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону сказали, что сама Резцова ничего им не сообщала.