Кристина Резцова может вернуться в команду Московской области

Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова может со следующего сезона начать выступать за Московскую область.

«Подмосковная команда в самое ближайшее время может пополниться невероятного уровня спортсменкой. За Московскую область, свой родной регион, будет выступать Кристина Резцова, она очень хочет вернуться», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что сейчас Резцова — спортсменка команды «ХМАО-Югра». В рамках тюменского этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 27-летняя спортсменка собрала полный комплект наград. Она завоевала серебро в спринте, бронзу в смешанной эстафете, а в женской эстафете была в составе команды, которая забрала золото.

В финальном этапе в Мурманске Резцова не принимает участия.