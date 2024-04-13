Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко — победители смешанной эстафеты в Мурманске

Сегодня, 13 апреля, завершилась смешанная эстафета финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Победу в ней одержала команда Карима Халили, Наталии Шевченко, Александра Логинова и Ирины Казакевич, их результат 1:12.34,4.

Вторыми стали Анастасия Шевченко, Светлана Миронова, Александр Поварницын и Роман Ерёмин — +11,0. Замыкает тройку лидеров команда Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов и Даниил Усов — +29,4.