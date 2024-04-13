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Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко — победители смешанной эстафеты в Мурманске

Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко — победители смешанной эстафеты в Мурманске
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Сегодня, 13 апреля, завершилась смешанная эстафета финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Победу в ней одержала команда Карима Халили, Наталии Шевченко, Александра Логинова и Ирины Казакевич, их результат 1:12.34,4.

Вторыми стали Анастасия Шевченко, Светлана Миронова, Александр Поварницын и Роман Ерёмин — +11,0. Замыкает тройку лидеров команда Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов и Даниил Усов — +29,4.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
13 апреля 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
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