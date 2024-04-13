Гореева объяснила, почему бежала сингл-микст с Бабиковым, а не со своим женихом Халили

Неоднократная чемпионка мира среди юниоров российская биатлонистка Анастасия Гореева объяснила, почему бежала сингл-микст в финале Кубка Содружества с Антоном Бабиковым, а не с женихом Каримом Халили.

Интересно, что именно тандем Гореевой с Бабиковым завоевал золото соревнований.

«К сожалению, тренеры не учитывали наших пожеланий, поэтому я бежала с Антоном Бабиковым, а не с Каримом Халили. Наверное, вчерашним спринтом я сама похоронила надежду пробежать с Каримом эстафету. Тренеры выставляли составы так, как они решили, но я довольна тем, как сложилась гонка. Антон оказался тоже достойным партнёром, потому что он надёжный стрелок и ему подходит сингл-микст», — приводит слова Гореевой Metaratings.