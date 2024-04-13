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«Погода тяжёлая, скольжение очень тупое». Латыпов — о смешанной эстафете в Мурманске

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих впечатлениях после смешанной эстафеты, заявив, что дистанция была не из простых.

«Условия очень сложные. Погода тяжёлая, скольжение очень тупое. Учитывая, что вчера гонка была сложная, восстановления мало. Всякое бывает, Корневу просто стало плохо.

Я подходил к стрельбищу и просто не чувствовал ног. Трасса разбита, поэтому ноги не отдыхают. Они как камень», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Отметим, что в ходе прохождения дистанции команде Латыпова удавалось удерживать первое место вплоть до третьего километра дистанции после третьей передачи, далее команде Халили удалось обойти соперников и прийти к финишу первыми.

Команда Латыпова всё же осталась в тройке сильнейших, завоевав бронзу.