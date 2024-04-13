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Томшин рассказал, почему они с Батмановой решили отдать медали Юрловой-Перхт

Томшин рассказал, почему они с Батмановой решили отдать медали Юрловой-Перхт
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Российский биатлонист Василий Томшин объяснил, почему они вместе с Анастасией Батмановой отдали Екатерине Юрловой-Перхт медали за третье место в сингл-миксте.

«Во‑первых, когда ещё предоставиться такая возможность повесить медали на шею чемпионке мира? Во‑вторых, просто решили с Настей отдать должное Кате, потому что это её последние соревнования в карьере. Отдаём ей честь за её суперкрутую карьеру», — приводит слова Томшина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 13 апреля, завершилась гонка сингл-микст в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. По её итогам победу одержали Анастасия Гореева и Антон Бабиков, а Василий Томшин и Анастасия Батманова стали третьими.

Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Это её заключительные гонки в спортивной карьере, потому что ранее стало известно о том, что после этих соревнований она покинет профессиональный спорт.

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