Батманова и Томшин отдали свои медали Юрловой-Перхт во время награждения в Мурманске

Российские биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин отдали свои бронзовые медали Екатерине Юрловой-Перхт, которая проводит заключительные гонки в карьере. Они сделали это на церемонии награждения призёров сингл-микста Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

Фото: Эфир «Матч ТВ»

Напомним, вчера, 12 апреля, стало известно, что биатлонистка Юрлова-Перхт завершает карьеру после Кубка Содружества. Ранее она говорила, что у неё уже возникали мысли о том, чтобы уйти из профессионального спорта.

На награждении после гонки сингл-микста в Мурманске она не смогла сдержать слёз.

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Сама 39-летняя Юрлова Перхт имеет на своём счету золотую и серебряную награды чемпионатов мира. Также спортсменка является победительницей и призёром этапов Кубка мира, чемпионкой Европы в гонке преследования, многократным призёром чемпионатов Европы, а также семикратной чемпионкой России.