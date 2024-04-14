Виктория Сливко снялась с масс-старта на Кубке Содружества из-за болезни

Российская биатлонистка Виктория Сливко пропустит заключительную гонку сезона-2023/2024 из-за болезни: спортсменка не выступит в масс-старте на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, проходящем в Мурманске.

«Я не могла выйти на старт, потому что плохо себя чувствую. Это было бы неверным решением — провести гонку. Потому что последствия могут быть самыми сложными и тяжёлыми. А я хочу бегать следующий сезон стабильно и бороться за медали.

Перед спринтом я уже болела, но побежала гонку. Думала за сутки привести себя в порядок, но мне стало только хуже. Ни один человек не посоветовал мне бежать масс‑старт», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Напомним, заключительная женская гонка биатлонного сезона началась в 11:00 мск сегодня, 14 апреля.