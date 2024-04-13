Трэш-эстафета в российском биатлоне. Призёры гонки в Мурманске зашли на 7 штрафных кругов!

Без фатальных ошибок на рубеже обошлась лишь одна команда. Вот только она финишировала последней.

Этап Кубка Содружества в Мурманске не перестаёт удивлять и катать болельщиков и самих спортсменов на эмоциональных качелях.

Сингл-микст закончился трогательной историей: Василий Томшин и Анастасия Батманова подарили свои бронзовые медали завершающей карьеру Екатерине Юрловой-Перхт. А вот смешанная эстафета превратилась в настоящую трэш-гонку. Пять из шести команд зашли на штрафные круги, при этом четвёрка, отработавшая без штрафа, финишировала на последнем месте!

«Я не могла сдержать слёз»

Второй соревновательный день в Мурманске стартовал сингл-микстом. Явными фаворитами гонки были команды Антона Бабикова и Анастасии Гореевой (Россия №6), а также Кирилла Бажина и Тамары Дербушевой (Россия №7). Эти пары и боролись между собой за победу. Ну, как боролись. Гореева и Бабиков сразу ушли в отрыв и, по сути, всю гонку соревновались сами с собой. Дербушева и Бажин сначала бились с другими соперниками по дистанции, но вскоре оторвались и постоянно шли на втором месте.

Зато за третье место развернулась настоящая борьба. На бронзу претендовали Василий Томшин и Анастасия Батманова, Иван Колотов и Анастасия Зырянова, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт. Более точно на рубежах отработали Томшин и Батманова, поэтому они и заняли третье место.

Во время цветочной церемонии Юрлова-Перхт, которая проводит свои заключительные гонки в карьере, не смогла сдержать слёз. Это заметили Василий и Анастасия и решили сделать красивый жест – подарить свои бронзовые медали Екатерине, занявшей шестое место в гонке.

«Я не могла слёз сдержать на пьедестале. Вася с Настей повесили мне на шею свои медали. Я пока растеряна, у меня просто нет слов. Это было очень приятно. У меня первый раз такое в жизни (смеётся). Спасибо большое!» — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Екатерина Юрлова-Перхт и Анастасия Батманова Фото: РИА Новости

«Условия очень сложные»

Но столь трогательную историю полностью затмила следующая гонка. К началу смешанной эстафеты погода в Мурманске ухудшилась: усилился ветер, поднялась метель. К тому же трасса сильно разбилась после сингл-микста.

Так что из обычного старта смешанная эстафета превратилась в настоящую лотерею. Лидеры менялись буквально на каждом этапе. Сначала в числе фаворитов была сборная Беларуси (Анна Сола, Дарья Кудаева, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов), потом сборная России №6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Карим Халили), а затем сборная России №4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов и Даниил Усов).

По ходу гонки случилась настоящая драма. Из-за проблем со здоровьем с дистанции пришлось сойти Александру Корневу и всей команде Россия №5 (Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев и Денис Иродов).

«Всё хорошо. Просто произошёл спазм дыхания. У меня такое уже было в начале зимы в Уфе. Просто у меня происходит спазм, я начинаю задыхаться и мышцы сковывает. Сейчас меня отпустило, всё хорошо. Просто нужно время. Я не стал продолжать гонку, потому что мы были бы далеко. Я не доехал круг. я хочу перед командой извиниться. Всё было хорошо, и я рассчитывал поближе подобраться, но что-то пошло не так. Сегодня ещё схожу к доктору, с ним поговорим, что и как делать», – пояснил Корнев «Матч ТВ».

В итоге решающим в гонке стал последний этап. Усов растерял всё преимущество, так как зашёл на штрафные круги на обоих рубежах, а Халили и Ерёмин отработали практически без ошибок. В итоге победу во второй гонке подряд праздновала команда России №6. Серебро ушло России №1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Ерёмин), а бронзу забрала Россия №4.

«Условия очень сложные. Погода тяжёлая, скольжение очень тупое. Учитывая, что вчера гонка была сложная, времени на восстановление мало. Всякое бывает, Корневу просто стало плохо.

Я подходил к стрельбищу и просто не чувствовал ног. Трасса разбита, поэтому ноги не отдыхают. Они как камень», – сказал Латыпов после гонки.

По-настоящему удивительными оказались цифры в итоговом протоколе. Представители команды, занявшей первое место, зашли на три штрафных круга и использовали по 13 доппатронов, у вице-чемпионов показатели чуть лучше: 1+13. Занявшая третье место четвёрка пробежала три штрафных круга и использовала 10 дополнительных патронов.

Вообще, смешанная эстафета получилась настоящей трэш-гонкой с точки зрения стрельбы. Из шести финишировавших четвёрок на круги не заходила лишь одна. Команда России №3 (Наталия Федченко, Дарья Нетбай, Дмитрий Евменов, Егор Соломенников) использовала лишь шесть дополнительных патронов. Правда, это не помогло ребятам уйти с последнего места.

Уже завтра, 14 апреля, в Мурманске пройдут заключительные гонки сезона. Посмотрим, какие сюрпризы принесут нам масс-старты.