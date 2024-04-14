Ирина Казакевич победила в общем зачёте Кубка Содружества в сезоне-2023/2024

Российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву.
Фото: Эфир телеканала «Матч ТВ»
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением спортсменок в общем зачёте после последней гонки Кубка Содружества в этом сезоне.
Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Итоговое положение
1. Ирина Казакевич (Россия) — 1140 очков.
2. Тамара Дербушева (Россия) — 1119.
3. Наталия Шевченко (Россия) — 1111.
4. Анастасия Гореева (Россия) — 1052.
5. Виктория Сливко (Россия) — 1034.
6. Анастасия Шевченко (Россия) — 1015.
7. Анастасия Батманова (Россия) — 1011.
8. Лариса Куклина (Россия) — 932.
9. Екатерина Носкова (Россия) — 882.
10. Анастасия Зырянова (Россия) — 834.