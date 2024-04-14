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Ирина Казакевич победила в общем зачёте Кубка Содружества в сезоне-2023/2024

Российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву.

Фото: Эфир телеканала «Матч ТВ»

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением спортсменок в общем зачёте после последней гонки Кубка Содружества в этом сезоне.

Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Итоговое положение

1. Ирина Казакевич (Россия) — 1140 очков.

2. Тамара Дербушева (Россия) — 1119.

3. Наталия Шевченко (Россия) — 1111.

4. Анастасия Гореева (Россия) — 1052.

5. Виктория Сливко (Россия) — 1034.

6. Анастасия Шевченко (Россия) — 1015.

7. Анастасия Батманова (Россия) — 1011.

8. Лариса Куклина (Россия) — 932.

9. Екатерина Носкова (Россия) — 882.

10. Анастасия Зырянова (Россия) — 834.