Шевченко выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске, Гореева — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла масс-старт на 12,5 км, проходивший в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах по ходу дистанции.
Второй стала Анастасия Гореева, которая уступила победительнице гонки 17,2 секунды с тремя промахами. Замкнула тройку сильнейших Ирина Казакевич: она проиграла Шевченко 23,7 секунды с двумя ошибками при стрельбе.
Отметим, что на старт гонки не вышли 10 спортсменок, а ещё две биатлонистки сошли с дистанции после падения.
Биатлон. Кубок Содружества. Четвёртый этап, Мурманск
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Наталия Шевченко (Россия) — 45.08,1 (0 промахов).
2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 17,2 секунды (3).
3. Ирина Казакевич (Россия) +23,7 (2).
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