Видео: яркий финиш Екатерины Юрловой-Перхт в последней гонке в профессиональной карьере

Сегодня, 14 апреля, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира в индивидуальной гонке, пробежала свою последнюю гонку в профессиональной спортивной карьере. Она стала 14-й в масс-старте, проходившем в рамках четвёртого этапа Кубка Содружества в Мурманске. После финиша гонки спортсменке устроили яркие проводы.

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Сейчас Екатерине Юрловой-Перхт 39 лет. Спортсменка дебютировала на Кубке мира в 2010 году и становилась многократным победителем и призёром этапов Кубка мира. В 2015 году Юрлова-Перхт выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонке, в 2019-м — стала серебряным призёром мирового первенства в масс-старте.