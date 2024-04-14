Белорус Смольский выиграл Кубок Содружества — 2023/2024, Латыпов не сумел защитить титул

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Сегодня, 14 апреля, завершились гонки в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в общем зачёте соревнований стал белорусский биатлонист Антон Смольский, который в итоговом протоколе обошёл прошлогоднего чемпиона турнира — россиянина Эдуарда Латыпова — на 23 очка.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением спортсменов в зачёте Кубка Содружества после последней гонки сезона.

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Итоговое положение

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1167 очков.

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1144.

3. Александр Поварницын (Россия) — 1006.

4. Кирилл Бажин (Россия) — 1002.

5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 932.

6. Роман Ерёмин (Россия) — 837.

7. Максим Воробей (Беларусь) — 864.

8. Антон Бабиков (Россия) — 851.

9. Илья Авсеенко (Беларусь) — 838.

10. Иван Тулатин (Беларусь) — 808.