Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Белорус Смольский выиграл Кубок Содружества — 2023/2024, Латыпов не сумел защитить титул

Белорус Смольский выиграл Кубок Содружества — 2023/2024, Латыпов не сумел защитить титул
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, завершились гонки в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в общем зачёте соревнований стал белорусский биатлонист Антон Смольский, который в итоговом протоколе обошёл прошлогоднего чемпиона турнира — россиянина Эдуарда Латыпова — на 23 очка.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением спортсменов в зачёте Кубка Содружества после последней гонки сезона.

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Итоговое положение

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1167 очков.
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1144.
3. Александр Поварницын (Россия) — 1006.
4. Кирилл Бажин (Россия) — 1002.
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 932.
6. Роман Ерёмин (Россия) — 837.
7. Максим Воробей (Беларусь) — 864.
8. Антон Бабиков (Россия) — 851.
9. Илья Авсеенко (Беларусь) — 838.
10. Иван Тулатин (Беларусь) — 808.

Материалы по теме
Трэш-эстафета в российском биатлоне. Призёры гонки в Мурманске зашли на 7 штрафных кругов!
Трэш-эстафета в российском биатлоне. Призёры гонки в Мурманске зашли на 7 штрафных кругов!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android