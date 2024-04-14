Логинов: мы с Бабиковым принесём своей карьере больше пользы, тренируясь вдвоём

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов заявил, что не собирается возвращаться на централизованную подготовку.

«Приглашение в сборную? Моё мнение: надо сначала, чтобы закончился сезон.

У меня ничего не поменялось. У меня есть коллега (Антон Бабиков. — Прим. «Чемпионата»). Если тренироваться, то у меня есть коллега. И мы можем больше принести своей карьере пользы, если будем тренироваться вдвоём», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Ранее российский биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на 15 км, проходивший в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Вторым к финишу пришёл Максим Цветков. Замкнул тройку сильнейших представитель Беларуси Антон Смольский.