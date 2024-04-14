Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Юрлова-Перхт: после победы на чемпионате мира многие поменяли ко мне отношение

Юрлова-Перхт: после победы на чемпионате мира многие поменяли ко мне отношение
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как изменилось отношение к ней в спортивном сообществе после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в 2015 году, а также поделилась лучшими моментами своей карьеры.

«Есть, конечно, хайлайты спортивной карьеры. Это медали чемпионата мира, Кубков мира, есть какие-то классные командные моменты, прожитые именно в составе национальной сборной. Помнятся встречи и знакомства с иностранными коллегами по цеху, дружбу с которыми мы пронесли через десять лет и сохранили до сих пор. А топовым моментом, конечно, является завоевание золотой медали чемпионата мира.

В мире биатлона это действительно достижение. И многие действительно после этого поменяли ко мне отношение. Но с кем я общалась, так же и продолжают со мной общаться», — рассказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Материалы по теме
«Дочка с гордостью говорит, что её мама — чемпионка мира». Интервью с Екатериной Юрловой
Эксклюзив
«Дочка с гордостью говорит, что её мама — чемпионка мира». Интервью с Екатериной Юрловой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android