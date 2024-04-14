«Дочка с гордостью говорит, что её мама — чемпионка мира». Интервью с Екатериной Юрловой

14 апреля в российском биатлоне ушла эпоха. На этапе Кубка Содружества в Мурманске свою последнюю гонку в карьере провела чемпионка мира и многолетний лидер сборной России Екатерина Юрлова-Перхт.

Гонка сложилась непросто: Екатерина стала 14-й с более чем шестиминутным отставанием от лидера. Но на финише её встречали овациями и шампанским. Она своей блестящей спортивной карьерой всё это заслужила.

Екатерина рассказала «Чемпионату» о том, почему приняла решение завершить карьеру, вспомнила самые яркие её моменты, обозначила свою жизненную философию и намекнула на то, чем будет заниматься дальше.

«В Мурманске я закольцевала свою историю»

– Екатерина, вы расстроили нас, ваших болельщиков, новостью о завершении карьеры.

– Расстроила? Мне показалось, что обрадовала (смеётся).

– Нет-нет, именно расстроили! Как принималось решение?

– Это взвешенное, осознанное и давно принятое решение. Оно откладывалось в течение последних двух сезонов. Я была готова и раньше объявить об этом, но по окончании каждого из недавно завершённых сезонов было чувство недосказанности. Хотелось немножко в других условиях поставить финальную точку своей карьеры.

Накануне этого сезона я узнала, что финальные старты будут в Мурманске. Это особенный город с точки зрения моей спортивной карьеры. Я сюда впервые приехала на детские лыжные соревнования в рамках Праздника Севера и турнира на призы Мещерякова. Здесь же я прошла все отборы и попала в национальную команду на Кубок мира. Тогда были такие звёзды, как Ольга Зайцева, Анна Богалий, Светлана Слепцова, Яна Романова и Анна Булыгина. В такой большой конкуренции я смогла пробиться. Было много претендентов на одно место, но у меня всё получилось на подготовительном сборе к КМ в 2010 году. Поэтому здесь и появилась возможность закольцевать историю.

– Помните первую гонку на Кубке мира?

– Конечно! Помню, как на первых двух моих гонках выступление было провальным. Это был мой первый полноценный сезон на Кубке мира. На тот момент 28-е и 36-е места считались действительном провалом (смеётся). Тогда девчонки втроём были в шестёрке сильнейших, а я – в конце третьего и четвёртого десятков. Мне, конечно, было очень сложно. Сразу после первого этапа у тренерского штаба отпал вопрос, кого отправлять домой. Вслух про это не говорили, но по взглядам штаба понимала, что это буду я. Собралась я так на завершающую гонку этапа в Эстерсунде (сезон-2010/2011. – Прим. «Чемпионата»). В пасьюте с 36-го места заехала на 12-е с четырьмя нолями. Вернула себе возможность ехать и выступать дальше. Поэтому Мурманск в этом плане мне помог не сдаваться и бороться до конца.

– Вы решили последовать примеру Евгения Гараничева, который недавно завершил карьеру с триумфом?

– У нас с Евгением немножко разные ситуации. Он на протяжении последних двух-трёх сезонов показывал хорошие, стабильные результаты. Да, он не всегда попадал на подиум, но всегда оказывался в топ-10. Конечно, сказывалась нехватка функциональной подготовки. Но в плане стрельбы, он так не стрелял, как это делал в последние годы и на недавнем чемпионате России в Тюмени. Даже когда он был на вершине своей карьеры. Я очень рада, что у него так сложилось, что в финальных для себя гонках показал такой замечательный результат. Я, к сожалению, не могу похвастаться такой подготовкой. Конечно, буду бороться и пытаться показать всё то, на что способна. Но каких-то целей сейчас не могу перед собой поставить.

«Я ни о чём не жалею»

– Такой долгой карьерой вдохновлялись у Магдалены Гвиздонь и Уле-Эйнара Бьорндалена? Смотрели на них и понимали, что можете так же долго бегать?

– Я была противником того, когда в спорте задерживаются так долго. Исключением, конечно, является Уле-Эйнар, который в свои годы показывал максимум. Я никогда не думала, что так долго задержусь. Мне казалось, что я когда-нибудь чего-то достигну и успокоюсь. Но всё так произошло само собой. Я даже и не задумывалась. Тем более что я не так часто заглядываю в свой паспорт (смеётся). Когда я сейчас встречаюсь с людьми, с которыми давно не виделась, то вспоминаем разные истории 10- и 15-летней давности… Для меня это страшные цифры! Я всегда вперёд смотрю с оптимизмом и позитивом. Поэтому так получилось по искренней любви к биатлону и лыжным гонкам. Это от удовольствия к самому процессу подготовки к соревнованиям. Выход из карьеры случился сейчас.

– Он вовремя случился, получается?

– Всё закономерно. Всему своё время. В этом нет чего-то удивительного или сверхъестественного.

– Всё, что случалось у вас в карьере, должно было произойти? История терпит сослагательное наклонение?

– С самого начала, когда я начала выступать на крупных соревнованиях, поняла, что в спорте нет сослагательного наклонения. Каждый мой старт, сложные тренировки в процессе подготовки были для меня накоплением опыта. Конечно, сейчас намного проще дать оценку неудавшимся стартам и достижениям спортивной карьеры. Но на тот момент это было закономерно. Я ни о чём не жалею. Даже о том, что ни разу не съездила на Олимпийские игры. Да, когда это всё происходило, были сильные потрясения и переживания, слёзы. Только мои родные и близкие знают, каково это мне давалось каждый раз пережить, выдохнуть и продолжать. Я радуюсь всему тому, что случилось в моей спортивной карьере.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: РИА Новости

– Помните гонку, когда хотелось сдаться и закончить карьеру?

– Были жизненные ситуации, когда это хотелось сделать. Это была совокупность не только спорта, но и каких-то личных переживаний. Их было немало (смеётся). Не сказать, что это было каждый год, но где-то раз в три года приходил такой негатив.

«После победы на чемпионате мира ночь не спала»

– Вы провели 10 сезонов на Кубке мира. Какой из них запомнился больше и почему?

– В каждом сезоне было своё, особенное что-то. Сравнивать не возьмусь. Есть, конечно, хайлайты спортивной карьеры. Это медали чемпионата мира, Кубков мира, есть какие-то классные командные моменты, прожитые именно в составе национальной команды. Помнятся встречи и знакомства с иностранными коллегами по цеху, дружбу с которыми мы пронесли через 10 лет и сохранили до сих пор. А топовым моментом, конечно, является завоевание золотой медали чемпионата мира.

– Спустя девять лет кажется, ярче успеха у российских женщин не было. Изменилось ли отношение к вам после той победы? Стали как-то по-другому воспринимать?

– Да, в мире биатлона это действительно достижение. И многие действительно после этого поменяли ко мне отношение. Но с кем я общалась, так же и продолжают со мной общаться.

– А те, с кем не общались, стали с вами дружить?

– Не знаю. Я практически со всеми общалась. Все были очень рады за меня, когда это случилось.

– Помните, сколько ночей тогда от радости не спали?

– Помню, что точно не спала первую ночь. Потому что гонка закончилась очень поздно. Я только в полночь приехала со стадиона. Пока проходила все процедуры награждения, допинг-контроля, пресс-конференции, разговоры с журналистами, фотографирования. Вернулась в отель за полночь. Девчонки из команды меня дождались. Ещё отметили там (смеётся)! Телефон разрывался. Где-то к пяти часам утра я более-менее выдохнула. И в восемь уже проснулась. Мне тогда показалось, что я так выспалась за эти три часа. В целом окончание того чемпионата для меня было неплохим в плане скорости и результативности.

– Обмывали тогда победу с девчонками?

– Девчонки где-то раздобыли огромную бутылку шампанского, и мы в ней тогда медаль обмывали (смеётся).

«Завершение карьеры не означает уход из спорта»

– Всё ли получилось из того, что планировали в этом финальном сезоне?

– Практически. Единственное, расстроилась из-за того, что мне не удалось съездить на чемпионат России. С конца февраля я немножко приболела. Какая-то непонятная болезнь была, которая, с одной стороны, показалась пустяковой, а с другой – не давала мне нормально тренироваться. Накануне самого чемпионата было принято решение о том, что туда не стоит ехать.

– В этом сезоне в биатлонном календаре ярко отметились старты в Златоусте. Вам понравилось это место на карте?

– Для меня участие в Спартакиаде стало ключевым событием этого сезона. Я рада, что туда удалось приехать. Немножко обидно, что в начале из-за мороза и адаптации мне было сложно выступать. Я вышла на старт в индивидуальной гонке и планировала выступить в обеих эстафетах. В одной из эстафет нашу команду сняли из-за того, что её замкнули на круг, а в другой накануне старта я поняла, что моё самочувствие плохое и поднялась температура. В таких ситуациях я отталкивалась от собственного самочувствия. Поняла, что подвела команду. Были неприятные ощущения, но здесь я выбрала здоровье.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: РИА Новости

– Вы успели стать третьей на лыжном марафоне в Токсово. Будете ещё бегать такие старты?

– С удовольствием. Формат длинных дистанций в лыжных гонках мне очень близок. Мне нравится, как сейчас развивается вся инфраструктура российских лыжных марафонов. Мне бы хотелось немножко расширить географию. В Мурманске я уже получила приглашение выступить в следующем году в юбилейном, 90-м Празднике Севера и 51-м мурманском марафоне. Поэтому, если всё получится и будет здоровье, я с радостью буду выступать. Завершение карьеры не означает тотальный уход из спорта. Спорт – вся моя жизнь с самого рождения. Движение во мне останется.

– Недавно на Югорском марафоне были Слепцова с Зайцевой. Составили бы им компанию, если бы они позвали?

– Да, с радостью. Не так важны секунды. Здесь всё идёт в рамках получения удовольствия, кайфа от движения, лыж, свежего воздуха и погоды. Меня поймёт только истинный ценитель спорта.

«Лиза Виттоцци ещё может пошуметь»

– Вы следили за ЧМ-2024? Кого выделите у девушек?

– Я практически в течение всего сезона смотрела и женские, и мужские гонки. Мне очень интересно, как там идёт развитие. Мне всегда нравится наблюдать для собственного опыта и развития за спортсменами. Как и в чём они добавляют, как всё это делают.

– История Жулии Симон вообще удивительна, не находите? Летом у неё случился скандал с мошенничеством, непростой декабрь и такой блистательный чемпионат мира.

– Я читала интервью, где она говорила, что не питает особых надежд перед сезоном. Ей действительно многое пришлось пережить. Перед Эстерсундом она говорила, что в психологическом плане полностью опустошена. Ей, конечно, надо отдать должное. Тому, как она смогла собраться. Да, начало было не очень впечатляющим, но чемпионат мира показал, что не только в мужском спорте Йоханнес Бё, но и в женском есть Жулия Симон.

– У женщин в этом сезоне за Кубок мира ведь постоянно боролись Симон, Тандреволд и Виттоцци. Поздравили Лизу с победой?

– К сожалению, пока нет. Я это сделаю тогда, когда уже все поздравят. Напишу ей в социальных сетях. Я за неё искренне рада. Если бы из перечисленной вами троицы кто-то выиграл Кубок мира, то я тоже была бы рада. Ко всем одинаково отношусь. Они все этого достойны. У каждой из них были классные гонки. Просто Лиза этот сезон провела стабильнее остальных. У неё не было больших спадов. Когда оставались заключительные гонки, она так себя взяла в руки, так психологически настроила, что, несмотря на прессинг и то, что надо было чуть-чуть продержаться, а соперники посыпались, она осталась хладнокровной. Она показала свой максимальный уровень.

– Виттоцци достигла пика в карьере, закрыв гештальт с «БХГ»? Или она ещё может пошуметь?

– Она вполне ещё может пошуметь. Этот «Глобус» придаст ей ещё больше уверенности. Она выйдет из того состояния депрессии, в котором пребывала несколько лет.

– ЧМ-2024 провалила Ингрид Тандреволд, но она тоже претендовала на победу в общем зачёте. Если бы гонки в Нове-Место тоже шли в зачёт, то ситуация была бы иной. Считаете ли вы, что нужно снова сделать так, чтобы гонки чемпионата мира шли в зачёт Кубка мира?

– Ну, не знаю. К сожалению, я не Международный союз биатлонистов. Они, наверное, чем-то мотивировали такое решение. Возможно, кто-то готовится к победе в общем зачёте, а кто-то подводится исключительно под чемпионат мира и не теряет ничего. У кого-то, наверное, нет сил и возможностей в течение всего сезона выступать стабильно, но на чемпионате мира можно выстрелить. В принципе, это неплохо. С другой стороны, когда гонки чемпионата мира шли в общий зачёт, это тоже было очень интересно. Там уже ничего нельзя было пропустить. Там нужно было быть подготовленным в течение всего сезона.

Лиза Виттоцци Фото: Getty Images

«Все хотят нашего спортивного возвращения»

– Доминирование норвежцев – это плохо для биатлона?

– Такие выступления порождают конкуренцию. Это звоночек для других наций о том, что ещё нужно сделать для того, чтобы результат стал выше.

– А что нужно сделать?

– Ввести везде норвежскую систему (смеётся). Но это их большая тайна. Они ни с кем ею не поделятся.

– Можно ли назвать правильным запрет на использование фтора? В таком случае как быть сборным, которые не имеют ресурсов, чтобы подготовить конкурентные лыжи?

– Я не знаю, зачем сейчас ввели этот запрет. Есть другие факторы, которые похлеще фтора загрязняют окружающую среду. Надо пообщаться со спортсменами, которые отбегали этот сезон, и узнать у них, была ли разница, как она чувствовалась. У меня нет такого опыта. Конечно, фторированные смазки, ускорители и парафины дают преимущество. Но когда спортсмен сильный, то это не так ощущается.

– Сейчас с кем-то общаетесь из европейцев? Кто-нибудь вообще скучает по российским спортсменам?

– Я общалась со швейцарками, итальянками. Конечно, все хотят нашего спортивного возвращения.

– Дарья Виролайнен перешла в Финляндию. Но пока у неё не очень получается. Как думаете, в чём дело и когда она покажет свой класс?

– Я очень рада, что Дарья воспользовалась такой возможностью.

– Ваш супруг – австриец. Быть может, вам предлагали выступать за Австрию?

– Нет, таких предложений не было.

– Летом вы возглавили комиссию спортсменов СБР. Расскажите, какая работа уже ведётся?

– В основном это вопросы, которые касаются спортсменов всех сборных команд. Если у кого-то возникают пожелания или вопросы, то мы, шесть человек в комиссии, доводим всё до руководства.

– Это рабочий механизм?

– Надеюсь, что да. В этом году попробовали. Многое из того, что было в повестке, решилось.

– Вы говорили, что может начаться процесс снижения уровня нашего биатлона. Он уже запущен? Нет ощущения, что наш биатлон теряет связь с реальностью из-за отстранения от международных стартов?

– Для спортсменов нашей страны созданы очень хорошие условия. Конечно, те ребята, что сейчас выступают, хотели бы побегать на международных стартах. В этом плане им нужно набраться терпения. Надеюсь, в ближайшем будущем этот вопрос как-то разрешится. Конечно, когда нет международной конкуренции, есть сильные проседания. Но в целом я думаю, что в этом году наши спортсмены показывают неплохой уровень.

«Моя философия — никогда никому не завидовать»

– Что вас вдохновляет в жизни сейчас? Даёт мотивацию творить, улыбаться, вставать по утрам.

– Меня вдохновляют моя семья, встречи с новыми людьми и изучение чего-то нового.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: РИА Новости

– В конце года вы стали экспертом Окко. Не задумались о том, чтобы стать комментатором или же завести собственный канал про биатлон?

– Опыт комментирования мне очень понравился. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этой платформой. Если же говорить о канале, то пока не задумывалась.

– Кроме биатлона, вы ещё бываете на баскетболе. За что так любите этот вид спорта?

– Баскетболом я прониклась в прошлом году, когда получила неожиданное приглашение от баскетбольного клуба «Зенит» посетить их матч. Теперь это стало такой доброй традицией. Когда я бываю в Санкт-Петербурге и у «Зенита» есть домашние матчи, мы приходим всей семьёй поддержать любимую команду. Более того, у старшей дочки есть уже и любимые игроки в команде.

– Какова ваша философия жизни?

– Жить собственной жизнью и никому никогда не завидовать.

– Ваши дочки понимают, что мама – звезда биатлона?

– Я думаю, что девчонки пока не в том возрасте, чтобы это до конца осознавать. Хотя старшая дочка всем одногруппникам с гордостью говорит, что её мама – чемпионка мира. Одногруппникам в детском саду, разумеется (улыбается).

– Как следует воспитывать детей? Сейчас ведь очень много советов наподобие тех, что ребёнка нельзя ругать, ему нужно потакать. Вы как думаете?

– В первую очередь нужно любить своих детей. И тогда придёт то самое понимание, как же нужно их воспитывать. Каких-то конкретных советов, к сожалению, дать не могу.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: РИА Новости

«Пока не хотелось бы разглашать свои планы»

– Вы любите сами хозяйничать у плиты или отдаёте всё на откуп популярным онлайн-магазинам с готовой кухней?

– Я очень люблю сама готовить. К сожалению, в последние несколько лет у меня не было особо времени, чтобы погрузиться в кулинарию и её секреты. Мне нравится экспериментировать. В последнее время использую в своём рационе очень много разнообразных продуктов, которые раньше и не употребляла. Это и овощи, и фрукты, и крупы. В основном это полезная еда. К этому я и пытаюсь приучить детей с самого детства. Но, несмотря на это, раз в месяц мы позволяем себе зайти во «Вкусно, и точка» (смеётся).

– Любимое блюдо семьи в вашем исполнении?

– Их, наверное, даже два. Это запечённый батат с творожным сыром и запечённая тыква с брынзой, сыром бри и кедровыми или грецкими орехами.

– У вас остаётся время на художественную литературу?

– В последнее время это литература по психологии, питанию, саморазвитию и спортивному менеджменту.

– Екатерина, какие у вас дальнейшие планы? Пойдёте по тренерской стезе?

– Не хотелось бы пока разглашать. Могу сказать лишь то, что это будет околоспортивная деятельность.

– Какой бы вы хотели, чтобы болельщики запомнили биатлонистку Екатерину Юрлову-Перхт?

– Лучше, наверное, скажут те болельщики, которые на протяжении всей моей спортивной карьеры подбадривали меня, приезжали на этапы Кубка мира, чемпионат страны. Они всегда излучали позитив, очень радовались успехам. Я с большим уважением отношусь к болельщикам биатлона.