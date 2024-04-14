Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему решила завершить карьеру именно в 2024 году

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира 2015 года, объяснила, почему решила завершить профессиональную спортивную карьеру именно в 2024 году.

«Это взвешенное, осознанное и давно принятое решение. Оно откладывалось в течение последних двух сезонов. Я была готова и раньше объявить об этом, но по окончании каждого из недавно завершённых сезонов было чувство недосказанности. Хотелось немножко в других условиях поставить финальную точку своей карьеры.

Накануне этого сезона я узнала, что финальные старты будут в Мурманске. Это особенный город с точки зрения моей спортивной карьеры. Я сюда впервые приехала на детские лыжные соревнования в рамках «Праздника Севера» и турнира на призы Мещерякова. Здесь же я прошла все отборы и попала в национальную команду на Кубок мира. Тогда были такие звёзды, как Ольга Зайцева, Анна Богалий, Светлана Слепцова, Яна Романова и Анна Булыгина. В такой большой конкуренции я смогла пробиться. Было много претендентов на одно место, но у меня всё получилось на подготовительном сборе к КМ в 2010 году. Поэтому здесь и появилась возможность закольцевать историю», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.