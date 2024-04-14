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«Это звоночек». Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о доминировании Норвегии в биатлоне

«Это звоночек». Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о доминировании Норвегии в биатлоне
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира 2015 года, высказалась о доминировании в биатлоне норвежских спортсменов.

«Плохо ли подобное доминирование для биатлона? Такие выступления порождают конкуренцию. Это звоночек для других наций о том, что ещё нужно сделать для того, чтобы результат стал выше.

Что нужно сделать? Ввести везде норвежскую систему (смеётся). Но это их большая тайна. Они ни с кем ею не поделятся», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, в сезоне-2023/2024 норвежские биатлонисты забрали почти все «Глобусы», кроме зачёта до 25 лет, в котором победил итальянец Томмазо Джакомель, женская сборная Норвегии выиграла в зачёте эстафет, а Ингрид Ландмарк Тандреволд стала лучшей в зачёте спринтов.

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