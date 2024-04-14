«Наконец‑то распечатал Кубок Содружества». Халили — о победе в масс-старте в Мурманске

Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей победе в масс-старте на 15 км, прошедшем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

«Работал в своём ритме. Не обращал внимания на соперников. Наконец‑то распечатал Кубок Содружества. За два года не было ни одной победы. Так что рад первому месту, получилась классная гонка. Всех с окончанием сезона», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, вторым в гонке стал другой российский спортсмен, Максим Цветков, а замкнул тройку лидеров представитель Беларуси Антон Смольский, который стал победителем общего зачёта Кубка Содружества в сезоне-2023/2024, набрав 1167 очков. Карим Халили стал в общем зачёте 12-м с 777 очками.