Екатерина Юрлова-Перхт: Виттоцци ещё может пошуметь

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась мнением о перспективе будущих выступлений победительницы общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024 итальянки Лизы Виттоцци.

«Лиза Виттоцци этот сезон провела стабильнее остальных. У неё не было больших спадов. Когда оставались заключительные гонки, она так себя взяла в руки, так психологически настроила, что, несмотря на прессинг и то, что надо было чуть-чуть продержаться, а соперники посыпались, она осталась хладнокровной. Она показала свой максимальный уровень.

Думаю, она вполне ещё может пошуметь. Этот «Глобус» придаст ей ещё больше уверенности. Она выйдет из того состояния депрессии, в котором пребывала несколько лет», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.