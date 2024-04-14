Даниил Усов высказался о стычке с Иваном Тулатиным на финише масс-старта в Мурманске

Российский биатлонист Даниил Усов прокомментировал стычку с Иваном Тулатиным после масс-старта на 15 км, который проходил в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

«У нас с Иваном произошла, скажем так, стычка на финише. На последнем круге перед финишным спуском он пошёл горным ходом, а я — обычным. Получилось, что у него увеличилась площадь толчка, а так как я шёл на каждый шаг, случайно ему на лыжу наехал. Он упал, потерял скорость, время, а там его Эдуард накатил. Я хочу извиниться. Ничего подобного я не планировал делать. Просто так получилось», — сказал Усов в эфире «Матч ТВ».

Победу в соревнованиях одержал российский биатлонист Карим Халили. Вторым к финишу пришёл Максим Цветков, который проиграл победителю гонки 23,5 секунды с тремя ошибками на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших представитель Беларуси Антон Смольский.