Юрлова-Перхт: я общалась со швейцарками, итальянками. Все хотят нашего возвращения

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира 2015 года, рассказала, как иностранные спортсменки относятся к продолжающемуся уже два года отстранению россиян от международных турниров.

«Скучает ли кто-то по российским спортсменам? Я общалась со швейцарками, итальянками. Конечно, все хотят нашего спортивного возвращения», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян и белорусов от турниров в марте 2022 года. Затем недопуск спортсменов на международные соревнования продлевался на сезоны-2022/2023 и 2023/2024, и сообщалось, что пока организация не обсуждает возвращение биатлонистов из России и Беларуси на турниры.