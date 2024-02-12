Биатлонистка Алина Кудисова объяснила участие в соревнованиях Спартакиады по лыжным гонкам

Российская биатлонистка Алина Кудисова рассказала о причинах участия в лыжных гонках в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

«Когда я бежала масс-старт на Кубке России по лыжам, задачи отобраться на Спартакиаду не стояло. Я приезжала, просто чтобы провести очередную гонку, поддержать функциональное состояние, иначе я бы вообще на месяц оставалась без стартов. Нужно было просто пробежать в своё удовольствие, но, конечно, у меня в голове была мысль: „Почему бы и нет?“ Видимо, у тренеров, у моего руководства в Ханты-Мансийске была такая же мысль. Спасибо им, что помогли, подсуетились, сделали все необходимые документы, чтобы я могла принять здесь участие», — передаёт слова Кудисовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, 12 февраля Кудисова завершила гонку на 10 км свободным стилем с результатом 27.55,0 секунды.