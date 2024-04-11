Бабиков: благодаря белорусским биатлонистам мы растём в условиях высокой конкуренции

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков поддержал участие белорусских биатлонистов в российских соревнованиях на полноценной основе.

«Я только за. Все, кто хочет, пусть приезжают и участвуют во всех соревнованиях на тех же основаниях, что и мы. Я не чиновник, мне без разницы, кто и как будет выступать. Мне главное, чтобы было как можно больше сильных соперников. Когда нас выведут на международные старты, мы будем только рады расти в условиях конкуренции. Благодаря белорусам она однозначно высокая», — сказал Бабиков в интервью Metaratings.

Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с Александром Логиновым и Александром Поварницыным. В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал в этом зачёте 159 очков.