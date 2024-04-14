Латыпов упустил главный трофей сезона. Лучшего биатлониста России опять подвела стрельба

Биатлонный сезон в России завершён! Финальные гонки вновь подарили фанатам незабываемые эмоции. Женский масс-старт завершился проводами Екатерины Юрловой-Перхт, а мужской – красивой борьбой между Антоном Смольским и Эдуардом Латыповым за главный трофей Кубка Содружества.

Какими получились последние старты сезона?

«Нельзя было уйти по-другому»

Сперва масс-старт бежали женщины. Гонка была крайне значимой в борьбе за Кубок Содружества между Викторией Сливко и Ириной Казакевич и за первое место в рейтинге СБР – между Сливко и Наталией Шевченко. Увы, никакой борьбы не вышло, так как из-за проблем со здоровьем тюменская биатлонистка снялась с заключительного масс-старта.

Тем не менее и без этого девушки показали зрителям зрелищное соперничество на дистанции. На золото до последней стрельбы претендовали аж четверо: Казакевич, Шевченко, Гореева и Сола. Единственной, кто отработал на ноль, стала Наталия. Она и спокойно ушла первой на дистанцию. Анастасия и Ирина синхронно допустили промахи и вместе убежали на последний круг с отставанием в 17 секунд от Шевченко. Догнать лидера шансов не было, потому Гореева и Казакевич разбирались между собой на дистанции. Сильнее в этой борьбе оказалась москвичка.

Однако после финиша победительницы и призёров гонка не закончилась. Все ждали главного момента – появления Екатерины Юрловой-Перхт, для которой масс-старт в Мурманске стал последней гонкой в карьере. Чемпионке мира непросто дался заключительный старт: она пришла к финишу лишь 14-й с тремя промахами, проиграв Шевченко почти семь минут. Но это было не так важно. На финише Екатерину, бежавшую с российским флагом в руках, встретили сборники с плакатом, цветами и шампанским.

«Внутри, наверное, радость, потому что на последнем рубеже всё-таки был ноль. Нельзя было уйти по-другому. Конечно, у меня сегодня была цель, чтобы меня не замкнули сильнейшие. Я упорно шла к этому все четыре круга, на пятом позволила себе всем пожать руку, помахать, со всеми обняться. Радость и огромная благодарность тем девчонкам, кто встретил меня на финише, всем ребятам. Безумно довольна, счастлива, огромная благодарность организаторам, зрителям, Мурманску – сегодня такую погоду для меня заказали. Да, на трассе было очень тяжело, но солнце, снег всё перекрывает», — сказала Екатерина в эфире «Матч ТВ».

«Это не подарок Эдуарда»

Мужская гонка должна была стать не менее значимой. В масс-старте между собой должны были разыграть Кубок Содружества Антон Смольский и Эдуард Латыпов. Сезон для обоих спортсменов на этом турнире сложился по-разному. Белорус взял шесть личных золотых медалей, один раз финишировал пятым и дважды – вне топ-15. Россиянин же завоевал пять личных наград: одно золото, два серебра и две бронзы, а четыре раза заехал в «цветы» и один раз был девятым. При этом Латыпов стал победителем зачёта спринтов и пасьютов на Кубке Содружества.

Перед заключительным масс-стартом в общем зачёте турнира лидером был Антон, однако Эдуард уступал ему всего 11 очков. Всё должна была решить последняя гонка.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

И у Латыпова, и у Смольского сразу не всё пошло гладко. Оба биатлониста допустили по промаху на первом рубеже и выпали из группы лидеров. Пока на первых местах шли Максим Цветков и Карим Халили, Антон и Эдуард боролись на границах первого десятка.

На втором рубеже россиянин и белорус снова синхронно махнули по два промаха, из-за чего так и остались на 8-10-й позициях. Тем не менее на дистанции Латыпову удалось серьёзно оторваться от Антона и приблизиться к вплотную к лидерам. Но погоня забрала все силы Эдуарда, и на стойке он зашёл на три штрафных круга. В это время Смольский сделал «ноль» и вошёл в топ-5. Уже тогда стало ясно, что Буйвол из Камышлы, скорее всего, останется без Кубка.

Решающей в гонке стала последняя стрельба. Белорус отработал идеально и ушёл на втором месте, а россиянин после очередной погони допустил промах и оказался на 11-й позиции. Пускай заключительном круге Смольский потерял серебро: Антона на дистанции «сделал» Максим Цветков, Латыпов уже никак не мог завоевать Кубок Содружества.

На финише первым стал Халили, вторым – Цветков, а третьим – Смольский. Латыпов ценой огромных усилий замкнул топ-6.

«Я очень рад, что у нас всё получилось. Наши амбиции, наши цели достигаются. Это очень важно. Пока эмоций нет. Без сил. В предвкушении отдыха. Я ещё с утра нервничал, да и по ходу гонки. Понимал, что надо контролировать Эдуарда и стоя работать так, как я могу.

11 очков – это очень малое количество баллов, с которыми можно чувствовать себя комфортно. Если нас отделили бы три позиции – это уже больше 11 очков. Всё равно было тревожно, нервно. Понимал, что это очень мало. Латыпов очень сильный.

У меня были две провальные гонки. Я жалел о том, что в Уфе у меня не получилось. Если бы там в спринте и пасьюте я был бы в десятке, то у меня было бы преимущество больше 60 очков. Так что это не подарок Эдуарда, а работа и конкуренция», — признался Смольский

В этот раз промахи лишили Латыпова не только медалей, но и главного трофея сезона. Но впереди отдых, а следом и новый сезон. Посмотрим, кто окажется сильнее на Кубке Содружества – 2024/2025.