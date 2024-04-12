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Анна Сола выиграла женский спринт этапе Кубка Содружества в Мурманске, Казакевич — вторая, Гербулова — третья

Анна Сола выиграла женский спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске
Анна Сола
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей женского спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7 секунды и допустила один промах. Второе место заняла Ирина Казакевич. Она проиграла лидеру 6,9 секунды и ошиблась один раз на огневых рубежах. Бронзовую награду соревнований завоевала Наталья Гербулова, которая не допустила ни одной ошибки во время стрельбы и отстала от победителя на 13,2 секунды.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.
Спринт. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 21:42,7 секунды (1).
2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).
3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).
4. Светлана Миронова (Россия) +22,3 (0).
5. Наталия Шевченко (Россия) +30,3 (1).
6. Анастасия Егорова (Россия) +35,6 (0).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Женщины. Спринт 7.5 км
12 апреля 2024, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
21:42.7
2
Ирина Казакевич
Россия
+6.9
3
Наталья Гербулова
Россия
+13.2

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.

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