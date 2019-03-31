Великий Гэтжи. Главный рубака UFC снова выдал незабываемое шоу

Эксперты который год твердят: если Джастин Гэтжи продолжит в каждом поединке драться так, словно на кону стоит жизнь, он быстро себя израсходует. До 2017-го Гэтжи доминировал в лёгком дивизионе компании WSOF (которая не так давно преобразовалась в PFL), там его природной мощи и невероятного уровня отмороженности хватало, чтобы сносить одного соперника за другим. Перейдя в UFC, Джастин, по идее, должен был поменять подход к делу. Однако парень остался верен себе – пусть и внутри лучшей лиги мира он со своим стилем рисковал столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

Вроде бы, первым выступлением в компании Дэны Уайта Гэтжи доказал, что способен не только устраивать «собачьи» бои, но и побеждать при этом именитых соперников. С огромным трудом Джастин додавил Майкла Джонсона в своём дебютном поединке, и UFC увидел в этом повод выпустить против новичка экс-чемпиона Эдди Альвареса. С него-то у Хайлайта (прозвище Гэтжи) и начались ожидаемые трудности.

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Альварес – не тот боец, которого можно разнести на характере. Эдди за свою карьеру прошёл через огромное количество войн, при этом звёздных оппонентов у него на пути было в разы больше, чем у Гэтжи. Именно опыт и выдержка помогли бывшему обладателю поясов UFC и Bellator выбросить решающий удар коленом за минуту до конца последнего раунда – Джастин на секунду отключился и рухнул головой о настил октагона, что наверняка не помешало ему продолжить упираться полубессознательном состоянии, но в дело вмешался судья в клетке.

Результаты UFC on ESPN 2

Легчайший вес: Алекс Перес победил Марка Де Ла Росу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Женщины, наилегчайший вес: Марина Мороз победила Сабину Мазо единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Промежуточный вес, до 62,1 кг: Кейси Кенни победил Рэя Борга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Средний вес: Кевин Холланд победил Джеральда Миршэрта раздельным решением судей (29-27, 28-29, 30-27);

Полулегкий вес: Кевин Агилар победил Энрике Барзолу единогласным решением судей (29-28, 29-29, 29-28);

Легкий вес: Десмонд Грин победил Росса Пирсона техническим нокаутом (удары руками), 2:52, раунд 1;

Женщины, первый наилегчайший вес: Марина Родригес победила Джессику Агилар единогласным решением судей (29-26, 29-27, 29-27). : Алекс Перес победил Марка Де Ла Росу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);: Марина Мороз победила Сабину Мазо единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);г: Кейси Кенни победил Рэя Борга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);: Кевин Холланд победил Джеральда Миршэрта раздельным решением судей (29-27, 28-29, 30-27);: Кевин Агилар победил Энрике Барзолу единогласным решением судей (29-28, 29-29, 29-28);: Десмонд Грин победил Росса Пирсона техническим нокаутом (удары руками), 2:52, раунд 1;: Марина Родригес победила Джессику Агилар единогласным решением судей (29-26, 29-27, 29-27).

Если это поражение заставило усомниться в уровне Гэтжи, то после следующей неудачи в поединке с Дастином Порье Хайлайт для многих вдруг превратился в отработанный материал. Порье (который тоже зарубиться не дурак) против Гэтжи показал себя удивительно терпеливым, расчётливым профи: за три с небольшим раунда он технично разобрал соперника и продолжил движение к титулу. Джастину же предстояло подумать – а стоит ли так держаться своего рискованного стиля, когда оппоненты уровня первой десятки UFC, очевидно, подобрали к нему ключ.

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Уже в августе прошлого года стало понятно: Джастин Гэтжи не собирается меняться. Его новым соперником в конце лета 2018-го был выбран набравший тогда неслабый ход Джеймс Уик, самый высокий представитель лёгкого дивизиона. Уик, очевидно, решил, что два поражения подряд окончательно выбили из Гэтжи всю прыть, потому не стеснялся рассказывать журналистам о своей будущей лёгкой победе. Джастин решил приберечь энергию до выхода в клетку, и там она помогла ему «прикончить» болтливого соперника менее, чем за полторы минуты. Пожалуй, это единственный бой Гэтжи в UFC, который сложно назвать шедевром – слишком мало парни провели в клетке. Зато нокаут в исполнении Джастина вышел удивительным: Уик сложился от правого через руку словно жираф.

UFC ON ESPN 2

#5 Эдсон Барбоза (20-6) – #6 Джастин Гэтжи (19-2), рейтинговый бой в лёгком весе

Где: Wells Fargo Center, Филадельфия, Пенсильвания, США

Когда: 30 марта

Со статистикой 2-2 в четырёх боях внутри UFC и шестым номером среди лучших легковесов планеты Хайлайт минувшей ночью выходил против номера пять Эдсона Барбозы. Бразилец никогда не поднимался выше претендентского боя, однако давно считается одной из главных звёзд дивизиона. Из трёх крайних поединков Барбоза выиграл лишь раз – перед Новым годом он устроил жестокое избиение терпеливому Дэну Хукеру. Два боя до этого Эдсон проиграл, получив при этом значительный урон. Сперва по нему катком проехался Хабиб Нурмагомедов, а следом нечто похожее исполнил другой неплохой борец-легковес Кевин Ли.

ОСНОВНОЙ КАРД:

Полулёгкий вес: Содик Юсуфф победил Шеймона Мораеса единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28);

Полутяжёлый вес: Пол Крэйг победил Кеннеди Нзечакву сдачей (удушение треугольником), 4:20, раунд 3;

Женщины, первый наилегчайший вес: Мишель Уотерсон победила Каролину Ковалькевич единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Полулёгкий вес: Джош Эмметт победил Майкла Джонсона нокаутом, 4:14, раунд 3; Средний вес: Джек Херманссон победил Дэвида Бранча сдачей соперника (удушение гильотиной), 0:49, раунд 1;

Лёгкий вес: Джастин Гэтжи победил Эдсона Барбозу нокаутом (удар рукой), 2:30, раунд 1.

Бой вечера: Джастин Гэтжи — Эдсон Барбоза;

Выступление вечера: Джек Херманссон;

Выступление вечера: Пол Крэйг.

Несмотря на сложный этап в карьере, для Гэтжи Барбоза всё же представлял реальную угрозу. Любому, кто видел этих ребят в деле и раньше, было понятно: борьбы в их противостоянии ждать не стоит.

Начало поединка напоминало поединок бойцов муай-тай: парни стояли друг напротив друга, выбрасывая дикие лоу-кики. До боя в «инстаграме» UFC Russia появилась видеонарезка лоу-киков от Барбозы и Гэтжи в их предыдущих поединках. Оба известны умением жёстко «отсушить» бедро оппоненту, а тут им выпала возможность выяснить, кто круче в этом компоненте. Бразилец, показалось, бил жёстче, но это маленькая победа оказалось для него последней в тот вечер. Как только атлеты начали размениваться на руках, американец тут же забрал бой под свой контроль.

Уже в первой зарубе Гэтжи дважды потряс Барбозу правым крюком. Однако Джастин (внезапно) не полетел на слегка потерявшегося соперника. Он немного выждал, затем прижал Эдсона к клетке, повытягивал из того силы в клинче, а после вновь пошёл в агрессивную атаку. На отметке 2:30 первого раунда Гэтжи исполнил комбинацию с правым боковым в конце. Плотный удар пришёлся точно в челюсть бразильцу и вышел настолько сильным, что Барбоза валился на пол уже без сознания. Рефери в клетке успел предотвратить добивание – оно там было ни к чему.

После своей победы Гэтжи сетовал на работу матчмейкеров UFC, которые свели Эла Яквинту (Джастин давненько вызывает его на бой) с Дональдом Серроне. И ведь действительно Хайлайту сегодня не так просто найти достойного оппонента. Разве что Макс Холлоуэй возьмёт свой реванш у Дастина Порье и тому придётся согласиться на переигровку с Гэтжи. Либо Джастина вынудят обратить внимание на кого-то из нижней части топ-10 категории. Пока с уверенностью можно сказать лишь одно – кто бы ни стал новым соперником Гэтжи, он обречён поучаствовать в жестокой драки внутри октагона.