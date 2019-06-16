Лёгкая победа Фьюри и смазанный полуфинал суперсерии

Этот щедрый на крупные боксёрские вечера бокса уик-энд стартовал накануне шоу в Риге, главными событиями которого стали два полуфинальных поединка Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе.

Второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии

В рамках нынешнего, уже второго по счёту сезона этого масштабного турнира, также как и год назад, владельца Кубка Мохаммеда Али выявляют в том числе и представители первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) (параллельно также проводятся турниры в первой полусредней (до 63,5 кг) и легчайшей (до 53,5 кг) весовых категориях).



В букмекерских конторах фаворитами (правда, не очень явными) состоявшихся накануне полуфинальных боёв являлись 34-летний Майрис Бриедис (26-1-0, 19 KO) и 33-летний кубинец Юниер Дортикос (24-1-0, 22 KO).

В итоге эти боксёры и вышли победителями в своих схватках. Примечательно, что в первом сезоне и Бриедис, и Дортикос также были участниками полуфинальных поединков, но оба потерпели в них поражения и лишились принадлежавших им мировых титулов. Майрис уступил по очкам в очень напряжённом и почти равном бою ставшему в итоге победителем того турнира украинцу Александру Усику, а Дортикос проиграл досрочно в 12-м раунде россиянину Мурату Гассиеву.



Однако во втором сезоне ни Усик, ни Гассиев участия не принимают. В данное время они оба готовятся дебютировать в супертяжёлом весе. Поэтому вполне логично, что именно Бриедис и Дортикос изначально котировались у букмекеров фаворитами текущего турнира. Однако если на первой стадии 1/4 финала кубинский боец не очень разгромно, но очевидно выиграл по очкам у поляка Матеуша Мастернака, то поединок латвийского экс-чемпиона мира против армяно-немца Ноэля Гевора, в котором Бриедис был объявлен победителем единогласным решением судей, вызвал неоднозначную реакцию как у специалистов, так и у простых любителей бокса. Немало кто посчитал, что Гевор был засужен.



Причиной невзрачных выступлений на ринге Бриедиса после его боя с Усиком являются, по признанию самого Майриса, накопившиеся старые травмы, из-за которых он даже рассматривал возможность в скором времени завершить свою боксёрскую карьеру. Однако в итоге Бриедис решил ещё побоксировать.

Яркий нокаут в скучном бою

В предпоследнем поединке вечера, на кону в котором стоял вакантный пояс временного чемпиона мира IBF, на рижском ринге сразились Дортикос и 29-летний дотоле небитый на профи-ринге американец Эндрю Табити (17-1-0, 13 KO). Последний в 1/4 финала в непростом бою, который состоялся в Екатеринбурге, сумел одолеть по очкам российского бойца Руслана Файфера, и стал таким образом соперником Дортикоса по полуфиналу.



Поединок между ними выдался откровенно скучным и незрелищным. Табити явно опасался славящегося своей ударной мощью кубинского нокаутёра и поэтому выбрал осторожную тактику работы от обороны. Большую часть времени американец действовал вторым номером на отходах, а при малейшей опасности сразу же пытался входить в клинч.



Дортикос же, хоть и во многом прямолинейно, но всё же пытался постоянно обострять бой, преследуя оппонента по всему периметру ринга. И хотя чистых результативных ударов Юниеру удавалось наносить совсем немного, но за счёт большей активности и работоспособности он, пожалуй, вёл дело к своей победе по судейским запискам.



Но в концовке 10-го раунда Дортикосу всё же удалось донести свой фирменный разящий правый кросс по сопернику. И поскольку Табити опрометчиво также попытался пойти в редкую для себя атаку, получилось так, что визави одновременно выбросили удары правой на правую. Американец не попал по цели, а вот панч Дортикоса пришёлся аккурат в челюсть, буквально срубив оппонента на настил ринга.



Табити упал как подкошенный, поэтому рефери даже не стал досчитывать до десяти, сделав отмашку о прекращении боя и тут же склонился над поверженным бойцом, пытаясь оказать ему первую помощь. К счастью, Табити вскоре пришёл в себя и сумел самостоятельно покинуть ринг, а Дортикос радовался тому, что всё же сумел поставить очень эффектную точку в скучном бою, а заодно и обрёл статус финалиста турнира.

Досрочная победа с душком

Совсем по-другому сложился второй полуфинал, который стал главным поединком вечера. В нём Бриедис оспаривал звание чемпиона мира WBO у 32-летнего поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2-0, 19 KO). В 1/4 финала последний одолел по очкам россиянина Максима Власова и обзавёлся званием временного чемпиона мира. А в начале этого месяца Александр Усик оставил вакантным полновесный мировой титул WBO и в его обладатели организацией тут же был переведён Гловацкий. Примечательно, что Кшиштоф ранее уже владел этим чемпионским поясом WBO, но потерял его в 2016 году как раз после поражения по очкам от Усика.



Дебютная трёхминутка прошла в разведке. Может, совсем немного больше активность проявлял в ней польский боксёр. А уже во втором раунде на ринге начали происходить не совсем ординарные события. В одном из эпизодов активизировавшиеся соперники поочерёдно нарушили правила. Сначала Гловацкий нанёс удар по затылку, на что Бриедис тут же неожиданно двинул ему локтём в челюсть.



Кшиштоф сразу же упал на канвас, демонстрируя то ли и вправду потрясение, то ли симулируя боль. Возможно, он рассчитывал на немедленную дисквалификацию соперника. Однако пожилой рефери Роберт Бёрд, видимо, не поверил ему и начал требовать, чтобы он вставал на ноги. Гловацкий поднялся, а рефери подошёл к Бриедису и объявил о снятии с него одного штрафного очка.

Однако вслед за этим Бёрд почему-то не стал предоставлять польскому боксёру положенные правилами пять минут на восстановление, а предложил бойцам сразу же продолжить бой. Сложно однозначно утверждать, но, возможно, что не отойдя от потрясения, Гловацкий и потерпел из-за этого скорое досрочное поражение.



К тому же, Кшиштоф не попытался прийти в себя посредством вхождения в клинч и временного ухода от активного боя, а, наоборот, зачем-то ввязался с соперником в размены ударами. Бриедис же явно активизировался, пошёл с нахрапом вперёд и вскоре прилично зацепил визави, а затем тут же отправил его в нокдаун.



Гловацкий поднялся, продолжив бой, хотя было видно, что его прилично шатает. И здесь ему, казалось бы, пришёл на выручку спасительный гонг, возвестивший об окончании раунда. Однако рефери, похоже, растерялся и почему-то сразу не бросился разнимать увлёкшихся обменом ударами соперников, хотя сидевший у ринга таймкипер настойчиво продолжал трезвонить в гонг.

За это время Бриедису удалось провести результативное добивание и Гловацкий оказался в ещё одном, уже более тяжёлом нокдауне, который рефери «благополучно» ему отсчитал. Следует отметить, что во время этого трезвона гонгом даже один из секундантов Бриедиса начал врываться в ринг, сигнализируя нерасторопному рефери о том, что трёхминутка уже завершилась.



На третий раунд пропустивший прилично ударов в предыдущем отрезке боя Гловацкий прогнозируемо вышел явно не восстановившимся, и, как следствие, буквально за какие-то полминуты был окончательно добит латвийцем. Кшиштоф завалился на канвас так тяжело, что рефери начал было отсчёт, но когда увидел на каких нетвёрдых ногах поднимается поляк, тут же сделал отмашку о прекращении боя.



Вот такую досрочную победу одержал Бриедис, который стал чемпионом мира WBO (ранее он владел мировым титулом WBC) и стал соперником Дортикоса по финалу текущего турнира Всемирной боксёрской суперсерии.

А за океаном свой первый бой после декабрьской ничьей с действующим чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером провёл 30-летний британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 KO), который до сих пор обладает статусом так называемого линейного чемпиона мира, обретённый им ещё в 2015 году после победы над украинским многолетним чемпионом мира Владимиром Кличко.

Отложенный рематч Цыганского Короля с Уайлдером

Соперником 206-сантиметрового британца, который носит ринговое прозвище Цыганский Король, был дотоле не знавший горечи поражений на профи-ринге, но малоизвестный широкой боксёрской общественности 25-летний немец Том Шварц (24-1-0, 16 KO).



Поединок стал главным событием боксёрского вечера, который прошёл на известной арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Простые любители бокса задавались вопросом, почему Фьюри выбрал себе в соперники такого ноунейма вместо того чтобы провести немедленный рематч с Уайлдером.



Тем более, что и Тайсон, и Деонтей изначально выражали готовность встретиться снова на ринге в самом ближайшем будущем.



Объяснение этому находится в недавнем подписании контракта Фьюри с маститым американским промоутером Бобом Арумом и его компанией Top Rank. Британский промоутер Цыганского Короля Фрэнк Уоррен пошёл на такой шаг, согласившись на сопромоутерство Арума, для того, чтобы, во-первых, как следует коммерчески раскрутить своего подопечного в Америке, а во-вторых, таким образом в определённой мере обезопасить его от заокеанского судейского произвола, который по его убеждению имел место в отношении Фьюри в его бою с Уайлдером.



«Проблема в бою Уайлдера и Фьюри была в том, что только настоящие фанаты бокса знали Фьюри. И сейчас мы работаем, чтобы Цыганского Короля узнавали и простые американцы. Теперь Тайсон появляется в крупных медиа – CNN и на подобных им ресурсах. И люди начинают узнавать, кто такой Фьюри. Когда он снова сразится с Уайлдером это станет поистине гигантским событием в мире спорта», – рассказывает свою стратегию продвижения Фьюри Боб Арум.

Обещание немца повторить подвиг Энди Руиса и большой гонорар Фьюри

В этом, действительно, есть своя логика, что подтверждают и сухие статистические данные. Первый поединок Фьюри и Уайлдера транслировался в США по самой коммерчески привлекательной системе PPV (плати и смотри) кабельным гигантом Showtime, однако сумел собрать лишь весьма скромные 325 тысяч платных подписок. Арум обещает, что в их рематче эти цифры будут гораздо более внушительными.



Впрочем, в соперники Цыганскому Королю можно было бы выбрать и более известного кандидата нежели Том Шварц. Например, соотечественник Фьюри топ-контендер Диллиан Уайт недавно заявил, что команда Тайсона отвергла кандидатуру небитого колумбийца Оскара Риваса, который в своём последнем бою одержал досрочную победу над другим известным претендентом – американцем Брайантом Дженнингсом, и теперь станет ближайшим оппонентом самого Диллиана Уайта.



В послужном же списке боксировавшего у себя в Германии Шварца невозможно было найти хотя бы более-менее солидного оппонента. Тем не менее, сам немецкий боксёр на всех предматчевых мероприятиях храбрился, заявляя, что воодушевился недавним примером в исполнении мексикано-американца Энди Руиса, победившего дотоле небитого чемпиона мира по нескольким версиям британца Энтони Джошуа, и намерен повторить его успех в бою с Фьюри, который котировался у букмекеров гигантским фаворитом по сравнению с ним.



В итоге Шварц договорился до того, что пообещал потрясти боксёрский мир, повторив легендарный подвиг своего соотечественника Макса Шмелинга, который в далёком 1936 году нокаутировал великого американца Джо Луиса.



Однако прошедший не так давно через несколько лет огромных проблем с наркотиками, алкоголем, депрессией и лишним весом, которые едва не привели его к самоубийству, Фьюри не намерен был давать Шварцу ни единого шанса. Цыганский Король заявил, что он начал строить свою новую карьеру и на этом пути никто не сможет его остановить. Правда, на предматчевом взвешивании Фьюри показал вес в 119,3 кг, который оказался меньшим лишь его веса в первом бою после прошлогоднего возвращения на ринг. В своих же двух предыдущих боях против итало-немца Франциско Пьянеты и Уайлдера он весил ещё меньше.

Непринуждённая расправа

Тем не менее в ринге Фьюри на этот раз выглядел весьма неплохо, продемонстрировав как свою фирменную мобильность и изворотливость в защите, так и впечатляющую ручную скорость, а также неплохой акцент в ударах. Не забывал Тайсон и привычно дурачиться и куролесить.



После стартового гонга Фьюри принялся работать вторым номером, постоянно выбрасывая по сопернику тяжёлый встречный джеб. Немец буквально сразу же начал выглядеть обескуражено, не зная как подобраться к визави, хотя рост Шварца также составляет немалые 197 сантиметров. Несколько раз он бросал левый крюк, но безрезультатно. И лишь перед гонгом на перерыв Шварцу удалось пару раз попасть по туловищу Фьюри.



А уже вторая трёхминутка стала финальной в этом поединке. Фьюри сменил стойку, успешно проваливал соперника, почти ничего не пропуская, а сам бил результативно в ответ. Вскоре от этих внушительных охаживаний Тайсона с обеих рук у Шварца появилась кровь на лице. В одном из эпизодов немец, словно в истерике, бросился на британца, попытавшись притиснуть его к канатам, и нанёс отчаянную многоударную серию, которая вся ушла «в молоко».



Эффектно увернувшись от всех этих наскоков, Фьюри почти тут же ответил собственной атакой и послал Шварца трёхударной серией на настил ринга. Немец поднялся, но лишь для того, чтобы, оказавшись вскоре запертым в углу, подвергнуться безостановочной бомбардировке. Шварц только защищался, высоко подняв перчатки. Ничего тяжёлого он не пропустил, но совсем не наносил удары в ответ. Это подвигло опытного американского рефери Кенни Бэйлиса вклинился между бойцами почти одновременно с гонгом об окончании раунда и сделать отмашку о прекращении боя.

Что дальше?

Пополнив свой счёт на 12,5 миллионов долларов (бесталанный немец «довольствовался» гонораром более чем в 1 миллион долларов) за своё первое выступление в Лас-Вегасе, оказавшееся такой «непыльной работой», Фьюри в послематчевом интервью поделился своими дальнейшими планами. В частности, он заявил, что намерен вернуться на ринг в конце сентября или начале октября.

Однако вряд ли это будет второй поединок с Деонтеем Уайлдером. В принципе, Тайсон повторил ранее произнесённые слова своих промоутеров Уоррена и Арума, которые уже заявляли, что рематч с Уайлдером Фьюри проведёт, скорее всего, в первой половине 2020 года. Кстати, Арум не исключает, что противостояние этих двух гигантов может стать даже трилогией, сравнив его, в частности, с тремя легендарными разборками Золотой эры бокса между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Правда, стоит отметить, что самого Уайлдера сейчас ждёт другой рематч – против ещё одного бойца, который сумел создать ему серьёзные проблемы в ринге, кубинца Луиса Ортиса по прозвищу Кинг-Конг.



Цыганский Король подтвердил свою готовность снова встретиться в ринге с Бронзовым Бомбардиром, а в конце интервью спел отрывок из известной песни легендарной американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», после чего выразил своим болельщикам благодарность за поддержку. Ну а дальнейшая спортивная судьба Тома Шварца вряд ли интересует кого-то из любителей бокса.