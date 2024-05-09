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Сэндхаген объяснил, почему Порье имеет шансы в поединке с Махачевым

Сэндхаген объяснил, почему Порье имеет шансы в поединке с Махачевым
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Экс-претендент на временный титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Я пытаюсь вспомнить, дрался ли Ислам с кем-то вроде Порье. В любом случае шанс есть у каждого. Так это работает в ММА. За последние пару лет мы стали свидетелями довольно неожиданных результатов. Никто не мог поверить, что Шон О'Мэлли победит Алджамейна Стерлинга. Никогда не стоит сбрасывать со счетов бойцов топ-уровня», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Нью-Джерси. Для Порье это будет третья возможность завоевать полноценный чемпионский пояс.

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