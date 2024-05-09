Алекс Перейра пожертвовал $ 100 тыс. после наводнения в Бразилии

Чемпион UFC Алекс Перейра пожертвовал $ 100 тыс. на помощь и очистку территории после сильного наводнения на юге Бразилии.

По последним данным агентства Reuters, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 90 человек, а более 155 000 человек были вынуждены покинуть свои дома по всей стране.

«Многие люди на юге страны нуждаются в помощи из-за дождей и наводнений. Недавно я сделал пожертвование из своего кармана. Никто мне ничем не помог. Помимо других пожертвований, я передал нуждающимся людям в Бразилии продукты питания на $ 100 тыс.

Теперь я также собираюсь пожертвовать еще $ 20 тыс. на юг страны в связи с произошедшей трагедией.… Я делаю всё, что в моих силах», — сказал Перейра в интервью MMA HOJE.