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Алекс Перейра пожертвовал $ 100 тыс. после наводнения в Бразилии

Алекс Перейра пожертвовал $ 100 тыс. после наводнения в Бразилии
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Чемпион UFC Алекс Перейра пожертвовал $ 100 тыс. на помощь и очистку территории после сильного наводнения на юге Бразилии.

По последним данным агентства Reuters, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 90 человек, а более 155 000 человек были вынуждены покинуть свои дома по всей стране.

«Многие люди на юге страны нуждаются в помощи из-за дождей и наводнений. Недавно я сделал пожертвование из своего кармана. Никто мне ничем не помог. Помимо других пожертвований, я передал нуждающимся людям в Бразилии продукты питания на $ 100 тыс.

Теперь я также собираюсь пожертвовать еще $ 20 тыс. на юг страны в связи с произошедшей трагедией.… Я делаю всё, что в моих силах», — сказал Перейра в интервью MMA HOJE.

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